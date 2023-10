Das passarelas à vitrine, sua loja sempre em destaque

Seguir as tendências de passarela: não é mais uma opção, é necessidade! Em um mundo globalizado, onde a informação está apenas a um clique, é preciso estar, mais do que nunca, atento às mudanças, se não quiser ficar para trás. É no que acredita a empresária, que hoje já soma seis lojas espalhadas pela capital: “ É assim desde o princípio, as grandes casa de moda sempre determinaram, apontaram o que seria sucesso, o que viria a ser usado de forma massiva. Então o nosso consumidor hoje tem acesso a tudo, e tendo acesso a tudo quando ele vê algo que se identifica, ele vai buscar”, enfatiza a proprietária da London.

Para a empresária varejista de moda, Camila Santana, sim. Se você tem um negócio no segmento da moda ou sonha em abrir uma loja, é fundamental compreender que estar em sintonia com as tendências de passarela e criar uma vitrine atraente são elementos essenciais para o sucesso do empreendimento.

Quem nunca entrou numa loja só por causa de uma peça que chamou a atenção na vitrine, não sabe da importância que ela tem para quem empreende no segmento. Um espaço visual bem montado tem o poder não só de atrair clientes como também de estabelecer uma boa comunicação, afinal é a primeira coisa que vai despertar o desejo do cliente pela sua marca. Mas para muito além da vitrine, seguir as principais tendências ditadas pelos desfiles de moda mundo à fora também precisa fazer parte da realidade do meu negócio?

O problema é se ele for buscar e não encontrar: “Se do outro lado, essa loja, essa empresa não estiver pronta para atender o cliente com o que ele busca, vai ter uma perda, uma perda não só momentânea da venda, mas aquela perda da fidelização do cliente, porque quando o cliente encontra o que ele quer na sua loja ele torna aquilo um hábito e vai sempre frequentar, e o primeiro lugar que ele vai procurar é na sua loja. Então é muito importante estar de olho porque o mercado da moda acontece muito rápido”, complementa Camila.

Ou seja, se você deseja atender bem seu público, precisa estar preparado para oferecer o que ele busca. As tendências de moda se movem rapidamente e, muitas vezes, o tempo é essencial. Por isso, a empresária destaca a importância do "timing" na moda e como perder uma tendência pode resultar na perda de venda e na aquisição de novos clientes.

Camila acompanha de perto as composições de suas lojas Crédito: Divulgação

A arte de montar uma vitrine atraente

Se as tendências de moda são a alma do negócio, a vitrine é o seu sorriso. Não à toa, Camila compara a vitrine a um cartão de visitas, um elemento essencial para atrair a atenção dos clientes. "A vitrine é como se fosse o sorriso do nosso rosto, se você está ali com seu sorriso em dia, você vende bem a sua imagem, você passa uma imagem de relevância de forma positiva", afirma Camila, que compartilha ainda dicas valiosas de como montar uma vitrine eficiente:

1. Visibilidade e Amplitude: Sua vitrine deve ser ampla e proporcionar excelente visibilidade. Ela deve permitir que as pessoas vejam de longe e parem para analisar.

2. Rotação Regular: A vitrine deve ser trocada com frequência. Camila sugere atualizações semanais para manter o interesse dos clientes.

3. Harmonização de Cores e Estilos: Seja estratégico na escolha de cores e estilos dos manequins. Considere a complementaridade entre as peças.

4. Tematização: Se sua loja tem um foco, como festa ou casual, incorpore elementos temáticos na vitrine para atrair o público desejado.

5. Iluminação Apropriada: Mantenha uma iluminação adequada para realçar os produtos, especialmente à noite.

6. Aposte nos Acessórios: Não subestime o poder dos acessórios. Eles complementam os looks e são a "cerejinha do bolo".

No que apostar para 2024?

Camila ressalta a importância de escutar seus clientes e estar preparado para se adaptar. Ela acredita que o mercado de moda está evoluindo em direção a uma moda mais atemporal e clássica. "Eu percebo que o mercado para 2024 vai estar muito focado nesse desejo do cliente. Não é o comércio que dita, é o desejo do cliente. Eu sinto que a cliente e, principalmente, as mulheres estão buscando mais essa atemporalidade e cada vez mais serem originais dentro do seu estilo", ressalta.