Ajudinha: ferramentas que todo empreendedor precisa conhecer

Conheça 3 ferramentas incríveis que irão te ajudar na hora de pensar conteúdos para as redes do seu negócio

Ter um negócio exige muito de qualquer empreendedor. Além das tarefas cotidianas relacionadas à empresa em si, hoje em dia é preciso carregar praticamente um carrossel de habilidades para conseguir dar conta de tudo - da venda, dos clientes e, claro, das redes sociais. Na pequena empresa, onde se trabalha no famoso bloco ‘do eu sozinho’, na falta do social media, do designer e do assessor de comunicação, resta apenas a cabeça pensante de quem decidiu tirar sua ideia de negócio do papel.

Com as redes sociais, o trabalho muitas vezes é redobrado. Afinal, para fazer funcionar não basta postar e sair correndo – e ainda achar que vai dar certo. É preciso estratégia e nesse contexto, o feijão com arroz pode funcionar sim! A boa notícia é que a própria tecnologia tratou de agilizar algumas dessas tarefas, facilitando a vida de quem não tem expertise nesse processo. Tá faltando um designer pra deixar tudo mais azeitado na rede social do seu negócio? Segura, que elencamos ferramentas de Inteligência Artificial que vão te dar uma mão nessa tarefa.

Sabe na hora de fazer aquela postagem marota e falta aquela imagem perfeita? Que tal, ao invés de recorrer ao Google você lançar mão de uma plataforma que foi pensada pra isso? Midjourney é uma Inteligência Artificial que consegue criar imagens e vídeos originais a partir de uma descrição. Em outras palavras, ela é capaz de interpretar qualquer pedido do usuário e convertê-lo em algum tipo de interpretação visual criativa. Basta só filtrar a melhor versão do seu pedido e prontinho!