Com foco no atacado, fabricantes de moda investem em espaços físicos

Antiga demanda do setor, Fortaleza terá novo empreendimento e, de olho num futuro próximo, empreendedores já apostam no espaço, que deve ser entregue no 2º semestre de 2024

Foi numa feirinha de bairro, que Joana Dark Braga Barroso deu o ponta pé inicial do seu negócio. De maneira informal e com foco na moda infantil, ela decidiu que era hora de investir em algo pra chamar de seu: “confesso que tinha um valor mínimo em dinheiro, mas tudo o que vendia ia fazendo novos investimentos”, lembra.

Rafael começou vendendo em feiras e hoje já estabeleceu uma cartela fixa de clientes no Ceará e em diversas capitais do nordeste, seu principal alvo é o atacado, mas também abarca o varejo. “O desafio maior foi fazer clientes para a minha mercadoria. Começamos com o capital de R$10 mil reais. Investimos e acreditamos no nosso potencial de qualidade e atendimento”, ressalta Rafael como diferencial do seu negócio, que hoje já alcançou o patamar de média empresa.

Rafael Braga, 31, abriu os olhos para o ramo da moda quando começou a trabalhar para o sogro. Na época, ganhava R$1, por peça vendida – e vendia cerca de 18 mil produtos por mês. Quando casou com Adriele Franco Cavalcante Braga, decidiu que era hora de abrir seu próprio negócio. Foi assim que há pouco mais de 3 anos, ele tirou do papel a Enock Clothing, marca de camisas masculinas, que hoje fatura entre R$80 mil e R$120 mil por mês.

De passinho em passinho, ela foi apostando no negócio e segmentando para o atacado: “Comecei a fazer empréstimo popular para investir e foi quando comecei a crescer. Formalizei meu negócio e hoje em dia tenho uma funcionária”, conta uma Joana orgulhosa, que também já detém uma extensa cartela de clientes: “mas estou sempre buscando mais”, complementa.

Em comum, os dois empreendedores focam no atacado, mercado que vem crescendo ao longo dos anos por aqui. Não à toa, diversos novos empreendimentos nasceram de olho nessa efervescência, mas não só, surgiram para suprir uma demanda antiga - oferecer estrutura para quem movimenta esta cadeia produtiva.

“Existe a demanda por uma estrutura diferenciada para que o confeccionista e os fabricantes de moda possam apresentar seus produtos, disponibilizar para as vendedoras e sacoleiras uma estrutura realmente qualificada, com estacionamento para ônibus, com segurança, tranquilidade e conforto”, comenta Willian Nipon, coordenador comercial do Estação Fashion, novo empreendimento da capital que chega como opção para fabricantes que estão iniciando ou expandindo suas atividades.

Nipon explica ainda a ideia por trás do conceito do Estação: “tem estrutura de shopping, mas sem onerar o custo para o fabricante”, ressalta. A estrutura, que conta com mais de 1.200 lojas e boxes de diferentes tamanhos, fica no Centro, de frente para a Praça da Estação. Localização que tanto Rafael quanto Joana levaram em consideração na hora de investir para terem seus próprios espaços físicos: “Já a algum tempo vinha pesquisando local para uma loja física, mas não tinha encontrado nada que agradasse. O que me chamou atenção no Estação Fashion foi a localização, logística e toda estrutura que oferece”, pontua Joana, que adquiriu um box para a sua JJC Atacado.

Rafael, que já conta com um box no Galpão Pequeno Empreendedor, investiu em 4 boxes dentro do novo empreendimento, e está animado com o futuro da Enock com um espaço físico maior: “O Estação Fashion é bastante central e como eu não gosto de perder oportunidade, garanti logo minhas 4 unidades para futuramente eu atender meus amigos clientes em um ambiente bem inovador e com um bom espaço. Acredito muito nesse empreendimento e na estrutura que estão oferecendo”, argumenta esperançoso.

O espaço foi pensado para abarcar diversos perfis e segmentos: “Nós temos desde o confeccionista pequeno, que tem lá sua oficina com os familiares costurando e com foco em vender no atacado, bem como grandes fabricantes. Então, a gente tem um mix”, revela Nipon.