Minha empresa precisa estar ON no Threads?

Foram mais 100 milhões de usuários cadastrados em apenas 1 semana. E não só, nas primeiras duas horas de seu lançamento, o Threads, já bateu seu primeiro recorde obtendo 2 milhões de usuários em apenas 2 horas de existência – e atingiu seu primeiro milhão mais rapidamente que Facebook, Spotify, Instagram e ChatGPT. Mas para além dos usuários pessoas físicas, minha pequena empresa também precisa estar ON no Threads?

Treze dias depois do estardalhaço criado pelo novo aplicativo da Meta, já se fala em queda no número de usuários, mas é preciso lembrar que nenhuma plataforma atingiu o número de seguidores que tem hoje, em seus primeiros dias de existência. O Twitter, por exemplo, tem mais de 354 milhões de usuários, mas só alcançou seus primeiros 500 milhões em 2012, seis anos depois de sua criação.

Ainda não podemos delinear muito o futuro do app, nem determinar como o perfil da plataforma vai se desenhar ao longo dos anos, mas para W Gabriel, professor e pesquisador de inteligência artificial e novas tecnologias, se seu negócio faz divulgação online, ele precisa, pelo menos, conhecer essa nova plataforma: “Vale sim a pena conhecer e começar a usar a ferramenta. Porque essa plataforma pode ultrapassar o próprio Instagram com o passar do tempo. Ou não, quem sabe? Mas, pelo certo e errado, se você faz divulgação online, é melhor conhecer para não ficar para trás caso o Threads ganhe esse patamar”, defende W Gabriel.

Mas com tantas plataformas – e cada qual com sua linguagem própria, como meu pequeno negócio deve se comunicar via Threads? W Gabriel explica que, antes de tudo, vale lembrar que o público que está no Threads vem, em sua maioria, do Instagram. Ou seja, “o modelo de linguagem a que este público está acostumado é o mesmo do Instagram: conteúdo rápido, sem tanto aprofundamento crítico, de impacto imediato e com forte raiz no entretenimento”.

Entretanto, isso não significa que o uso de um será exatamente como no outro, afinal estamos muito nos primórdios para definir padrões: “Como estamos ainda muito no início do uso do Threads, precisamos nos basear na herança de público que o Threads trouxe do Instagram e tomar como análise os padrões de comportamento dos usuários no Twitter, que é a rede social mais próxima do Threads. Assim é possível concluir que os melhores conteúdos são aqueles que trazem uma pegada do Instagram, como conteúdos rápidos, hiper objetivos e com toques de entretenimento, ao passo que se volta a informações e opiniões, com limites de caracteres e possibilidades de vídeo curtos e imagens.”, reforça o especialista.

W Gabriel explica ainda por quais caminhos sua pequena empresa pode seguir na plataforma: “Para empresas, é possível tirar dúvidas, descrever melhor os produtos, iniciar um debate sobre um determinado tema correlato ao setor de mercado, comunicar notícias e até tecer comentários opinativos em outros perfis, principalmente de notícias e influenciadores”, finaliza.

