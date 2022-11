Live aborda a temática e traz as principais tendências do setor para micro e pequenos negócios

Atrás apenas dos Estados Unidos e da China, o Brasil é o terceiro maior produtor de bebida do mundo. Promissor, o segmento apresenta inúmeras possibilidades para quem decide investir - e engana-se quem acha que só grandes empresas abocanham essa fatia de mercado. Um dos setores que vem em constante crescimento é o artesanal, que alcança as cervejarias e lança as cachaças a um novo patamar. A live do Movimento Empreender, desta quarta-feira (09/11), vai falar sobre oportunidades e desafios para o mercado de bebidas, com foco no público dos micro e pequenos empreendedores.

Só para se ter uma ideia desse crescimento, o mercado das cervejarias movimenta R$77 bilhões ao ano, de acordo com o Anuário da Cerveja 2021. Em uma cadeia que vai do campo ao copo, o segmento gera mais de dois milhões de empregos diretos. Quando o assunto é cachaça, a aguardente de cana é a terceira bebida destilada mais consumida no mundo e a primeira no Brasil. De acordo com o Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Aguardente de cana, Caninha ou Cachaça (PBDAC), a produção nacional é de aproximadamente 1,3 bilhão de litros por ano, dos quais 25% é feita de forma artesanal.

Pedro Altino Farias, 61, é apreciador da bebida desde muito jovem e há 8 anos decidiu investir na sua própria cachaçaria. E o empreendedor cearense atesta os números que versam sobre o crescimento do setor: “Quando começamos com a Embaixada da Cachaça, o público pouco conhecia de cachaça. Era muito restrito às marcas locais, e não tinha informações sobre o processo produtivo, envelhecimento, harmonizações, drinks com cachaça, etc. Hoje esse cenário está bem diferente, com um público apreciador cativo que aumenta a cada dia, e busca o conhecimento sobre a bebida”.

Perguntado sobre se o cenário é promissor para quem deseja investir nessa área, Altino é enfático: “O mercado de bebidas está bem dinâmico, com novidades a todo momento, e a cachaça segue esse ritmo. Se pensarmos que até pouco tempo era uma bebida considerada de segunda categoria e hoje pode ser apreciada nos melhores bares e restaurantes do país, ela teve uma ascensão e tanto nesses últimos anos, com o aumento, também, do número de rótulos no mercado”.

Artesanal em ascensão

Apesar de movimentar a maior fatia desse mercado, as bebidas industrializadas tem encontrado um concorrente à altura – cervejas artesanais e cachaças direto do alambique tem conquistado o paladar de um público cada vez mais exigente. É nesse cenário que surge um número cada vez maior de empreendedores que apostam no segmento, ampliando as possibilidades do setor no Estado. Hoje, o Ceará já tem cachaça novinha em folha premiada internacionalmente e diversos rótulos de cervejas artesanais pra cervejeiro nenhum botar defeito.

E é justamente sobre este mercado promissor, que versa a live do Movimento Empreender desta quarta-feira (09/11). Com o tema Oportunidades e desafios para o mercado de bebidas, convidados, especialistas do setor, irão conversar sobre as potencialidades empreendedoras do segmento: no que investir, quais os caminhos, como começar, quais os maiores desafios e como aproveitar as oportunidades são apenas alguns dos assuntos que serão abordados por Carol Zilles, da Cervejaria Capitosa, e Wesley Bruno, da Cachaça Nogueira. Para mediar esse papo, a jornalista Camilla Lima, e o jornalista – e também coordenador geral do Movimento Empreender, Nazareno Albuquerque. A live será transmitida pelo Youtube e Facebook do O Povo Online e da Fundação Demócrito Rocha.

