Distribuidora digital com foco em negócios gastronômicos chega a Fortaleza

“A primeira liberdade feminina é a financeira”. É o que prega continuamente a presidente do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, Rijarda Aristóteles. Com uma vida pavimentada no mundo dos negócios, a empresária tem como missão ajudar milhares de mulheres a realizarem o sonho do negócio próprio. Para Rijarda, o segredo do sucesso do empreendedorismo feminino é a aliança entre mulheres.

Criado em 2020, o Clube é uma plataforma que une mulheres em todo mundo, em língua portuguesa. O objetivo é que as integrantes realizem negócios por meio de networking, um dos pilares da instituição. Assim, as mulheres se reúnem para falar sobre os próprios negócios e descobrir como o empreendimento de outras companheiras pode agregar positivamente ao seu. A principal finalidade não é vender produtos entre si, mas potencializar negócios e criar novos.

Na visão de Rijarda, esse método permite que as mulheres se tornem mais fortes e encontrem, juntas, diferentes formas de vencer as adversidades. “Criamos uma potência tão impressionante que somos capazes de criar negócios extraordinários e fazer acontecer de forma mais leve. Em março, fizemos, pela primeira vez, nosso encontro presencial global do Clube em Portugal, e dali saiu um leque de negócios, porque juntamos mulheres com o objetivo de empreender”, destaca a empresária.

De fato, as dificuldades no caminho de uma mulher empreendedora não são poucas. Mesmo reconhecendo que há 35 anos o cenário era mais desafiador, Rijarda confirma que a realidade ainda é difícil para mulheres. A empresária revela que seu maior desafio sempre foi provar para a sociedade que era merecedora daquilo para onde sua inteligência a levava.

“A tecnologia deu uma equilibrada no cenário, porém, os desafios da mulher empreendedora permanecem. Todas tiveram que provar, primeiro para elas mesmas, que são capazes e que merecem estar onde estão. Isso é muito forte, e acredito que se repete. Essa verdade do merecimento feminino deve ser passada à juventude”, esclarece Rijarda.

Segundo a empresária, o protagonismo feminino veio para ficar, pois é calcado em conhecimento. E esse conhecimento é o poder para derrotar as inverdades passadas ao longo dos anos sobre as mulheres que ainda ressoam muito forte nos dias de hoje. Nesse sentido, ela considera que iniciativas com o Clube são uma necessidade para quebrar paradigmas, mostrar que mulheres podem crescer com outras mulheres e maximizar todo o potencial criativo desse grupo.

A ideia do Clube surgiu quando Rijarda foi morar em Lisboa, Portugal, no ano de 2014. Ela percebeu que muitas mulheres tinham grande dificuldade para gerenciar o próprio dinheiro e conciliar a vida profissional e pessoal. A partir daí, começou a juntar um grupo de mulheres para falar sobre empreender e, em 2016, a ideia tomou mais forma. A cada mês elas faziam uma reunião, com palestras de especialistas e bastante networking. A partir dessa veia empreendedora, surgiu o Clube Mulheres de Negócios de Portugal, em março de 2020.

“Percebi que, com a pandemia, as mulheres seriam as primeiras prejudicadas, as primeiras a perderem o emprego. Imaginei criar esse clube, que já vinha com a experiência física, e migrar para o online. É uma grande alegria proporcionar a mulheres que moram em várias partes do mundo a oportunidade de desenvolver seus empreendimentos”, explica a empresária.

Atualmente, a instituição conta com mais de 120 embaixadores fazendo negócios em língua portuguesa, em oito países e quatro continentes. Empreendedoras interessadas podem fazer parte do Programa Empreender Feminino, um treinamento que proporciona aulas de capacitação, tutoriais e 12 meses como sócia empreendedora no Clube.

Rijarda Aristóteles dá dicas de empreendedorismo

1.Capacite-se. Entenda exatamente o que você quer fazer. Entenda, também, seu negócio com parte de quem você é. Faça seu negócio de acordo com seus valores e propósitos. Quando sabemos qual é a nossa missão e a transformamos em negócio é mais fácil vencer todos os desafios. Não ter autoconhecimento pode ser responsável pelo fracasso de grandes ideias.

1.Entenda o mercado com quem você quer falar: quem é seu cliente, o que ele quer e o que seu produto pode oferecer para ele. Não faça negócio por fazer. Tenha tudo estabelecido.

2.Entenda quais são os canais existentes para chegar ao seu cliente.

3.Esteja antenada com os modelos de negócio e as vantagens de ser empreendimento físico, online ou híbrido.

4.Conheça quais são as grandes instituições de relacionamento, como o Clube.

5.Faça networking. Hoje, fazemos negócio por meio de relacionamento. Entenda o papel da tecnologia no seu empreendimento e saiba que ela não substitui as relações humanas. Ela deve ser vista como uma forma, e não como um fim.



