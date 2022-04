Branding para os pequenos negócios

Muitos pequenos negócios que prosperam na capital alencarina, tem origem no interior do Estado. Alguns destes, se desenham sob características semelhantes: empresas familiares, detentoras de uma veia empreendedora que pulsa há gerações. De Jaguaribe para a capital, a Flor de Mamulengo é uma delas.

Na família Dantas Costa, os avós foi quem primeiro trilharam o caminho, como comerciantes. Da renda de filé, muito comum na região, vinha o sustento. “Nossa avó trazia a renda do interior para vender no antigo mercado central aqui no centro de Fortaleza. Com isso todos os filhos dela tinham contato com o artesanato e com o comércio ali da região da catedral. Nossos avós, maternos e paternos, eram comerciantes no interior do Estado. Então foi natural que nossos pais seguissem o mesmo caminho”, conta a arquiteta Laís Dantas Costa Távora, que hoje também se soma aos negócios da família.

Francisco Everton Costa, 59, o patriarca da família, e Maria do Socorro Dantas Costa, a matriarca, 58, seguiram os passos de seus pais quando o assunto é empreender. Mas foi a tecelagem que chamou seu Francisco para os negócios, fabricando redes e cortinas de linha, que vendia em Fortaleza e em outras capitais do Nordeste: “Na época a venda era feita em “rotas”, ele saía daqui, com o carro cheio de mercadoria, e passava por todas as capitais vendendo principalmente nos centros históricos para lojistas. A fábrica redes Lídia durou mais ou menos 25 anos”, rememora Laís das histórias que perpassaram as gerações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas Francisco Everton decidiu que nem só de rede viveria seu mix de produtos, e apostou nas saídas de praia com rendas para ampliar sua cartela de clientes. Iniciava ali sua entrada promissora no universo da moda. Laís conta ainda que “aos poucos desenvolveram a expertise da produção de roupas. Sempre com uma preocupação voltada para a qualidade dos produtos. Paralelo a isso surgiu a oportunidade de comprar uma loja próximo a catedral de Fortaleza. Nesse período fabricavam as redes e em paralelo tinha uma pequena produção de roupas”.

Quando abriram a primeira loja, a pequena produção era voltada para o artesanal. Foi nesse momento que as filhas, Laís, Gabriella Dantas Costa (dentista), 34, e Bárbara Dantas Costa (administradora), 29, foram ensaiando suas contribuições na área de criação. Mas cursando faculdade, cada uma até então tinha planos distintos.

Concluindo o curso de administração, a primeira filha a entrar para os negócios da família foi a Bárbara. Percebendo as mudanças trazidas pelo digital, foi ela a responsável por inserir a loja nas redes sociais e até hoje ela é a cara da marca - fazendo provadores e mostrando as novidades, uma tendência que tem gerado bastante engajamento nas redes. “Depois que passamos a investir no mundo digital a flor cresceu ainda mais. Abrimos mais lojas, diversificamos muito mais nosso produto, temos novidade nas lojas toda semana. E isso demanda muito mais trabalho e dedicação”, aponta Laís.

Tanto que no ano passado decidiram ampliar seu mix de produtos, e criaram a Mini Flor, uma linha de roupas voltadas para o público infantil. Com isso, foi a vez da Laís, arquiteta de formação, integrar de vez o time, cuidando da criação e produção da Mini Flor. A Gabriella, dentista de formação, é responsável por parte do estilo da marca, que é feito em colaboração com o conjunto. “Acredito que hoje estamos em um outro momento de mudança, não só a flor, mas todo o mercado da moda. Estamos em um período em que temos que investir em tecnologias para melhorar a criação e produção. E investir em tecnologias para nos aproximar e conhecer os nossos clientes do mundo digital.”

Hoje, além da Mini Flor, a Flor de Mamulengo conta com três lojas na capital e já soma mais de 50K de seguidores nas redes sociais.

Mas empreender em família traz inúmeros desafios, Randal Mesquita, especialista em Varejo e Serviços, aponta alguns dos pré-requisitos fundamentais para o sucesso do negócio:



1) Separar os laços afetivos da gestão profissional

2) Tratar a gestão financeira do negócio independente dos negócios da família

3) Definir metas e objetivos viáveis sem conflito com as expectativas da família

Movimento Empreender, a hora é agora!

Quer dicas sobre como aprimorar seu negócio e ainda crescer no digital? O Movimento Empreender, projeto do Grupo O Povo feito em Co-Realização com o Sebrae, tem os cursos perfeitos e gratuitos pra você: Gestão e Liderança - Empreender em tempos de crise, e Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas.

Em formato de Ensino à Distância, os cursos são feitos com a expertise da Fundação Demócrito Rocha e apoio da UECE E UFC. Acesse movimentoempreender.com e se inscreva agora!