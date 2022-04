O impacto da alta de preços para os pequenos negócios

Capacitação. Essa deveria ser uma das palavras centrais no dicionário de todo mundo que sonha em ter um negócio. Mas principalmente para aquelas pessoas que já tiraram sua ideia do papel. Sim, porque o conhecimento pode ser aquela pecinha que faltava para sua empresa chegar mais longe.

E esse conhecimento nunca esteve tão a mão. Hoje, a um clique você pode encontrar conteúdos praticamente infinitos pela internet. Mas com tantas possibilidades, às vezes, fica difícil encontrar um direcionamento. Por isso, para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, o Movimento Empreender investe forte no braço da capacitação, trazendo conteúdos de qualidade e gratuitos. Em formato de ensino à distância, o projeto, que desenvolve diariamente conteúdos exclusivos para este público, traz ainda cursos completos para quem quer se especializar e fazer seu negócio crescer.

Com a pandemia sabemos que muita coisa mudou e que, principalmente, os pequenos negócios – bastante impactados - , precisaram se readaptar a uma nova realidade. E se tudo mudou, a maneira de levar esses negócios também precisou acompanhar as mudanças. Pensando nisso, o Movimento Empreender desenvolveu dois cursos incríveis para dar suporte e confiança a empreendedores neste novo cenário que está se desenhando no pós-pandemia.

Gestão e Liderança: empreender em tempos de crise e Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas são as temáticas centrais abordadas pelos cursos, que tem como objetivo não só trazer conhecimento, mas trazê-lo de forma simples e prática, para você aplicar facilmente no seu negócio, independente de qual seja o segmento. E o melhor, tudo gratuito!

Curso Gestão e Liderança: Empreender em tempos de crise

De iniciativa da Fundação Demócrito Rocha, co-realização do Sebrae e em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE), o curso tem como objetivo promover o debate, a qualificação e o aperfeiçoamento de profissionais, empreendedores e estudantes que querem desenvolver novos negócios ou inovar nas atividades atuais para o enfrentamento desse novo mercado, sedimentando o presente, mas de olho no futuro. A ideia é “passar para esses pequenos empresários conceitos, técnicas de gestão, tudo com foco nos desafios que se encontram nesse mercado empreendedor”, explica a coordenadora do curso, Flávia Chagas.

Público alvo: Pessoas que já estão empreendendo, pessoas que tem o desejo de empreender e estão buscando se capacitar para isso e pessoas que de alguma forma tenham conexão com esse universo.



Curso: O curso será divido em 12 módulos. Cada módulo composto por 1 fascículo, 1 vídeo-aula e 1 rádio aula. Emissão de certificado de curso de extensão pela UECE.

Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas

Com o objetivo de promover o debate, a qualificação e o aperfeiçoamento de profissionais, empreendedores e pequenas empresas que querem desenvolver novos negócios ou incorporar as soluções digitais na estratégia do seu negócio, o Movimento Empreender, por meio da Fundação Demócrito Rocha, com o apoio da Universidade Federal do Ceará (UFC), promove o curso gratuito Transformação Digital para micro e pequenas empresas.

"É muito importante que o empreendedor conheça os conceitos e principais aplicações das novas tecnologias e de como planejar a sua presença digital, já que não se trata apenas de tecnologia, mas de uma estratégia para aplicá-las em seu negócio. Este curso irá trazer esses conceitos e aplicações de uma maneira muito prática para o pequeno empreendedor, para que ele possa explorar essas ideias rapidamente, medir os resultados e planejar novas ações para a sustentação do seu negócio", explica a engenheira da computação e coordenadora do curso, Janaína Oleinik.

Conteúdo: Marketing digital, Branding, Dados, Big Data, Blockchain, Inteligência Artificial, Modelos de Negócio (B2B, B2C,C2C e B2G), Inovação e muitos outros importantes temas compõem a grade de programação do curso. As atividades ocorrerão através de três canais complementares: fascículos (com apresentação digital), vídeoaulas e rádioaulas, apresentadas por monitores de larga experiência na transmissão de conhecimentos no campo dos pequenos negócios. Com emissão de certificado de curso de extensão pela UFC.

CNPJ ganha vantagem exclusiva:

Já pensou ganhar um Diagnóstico Digital personalizado? Pois se inscrevendo no curso com seu CNPJ, você ganha na hora um diagnóstico pensado para a realidade do seu negócio feito por especialistas. Essa super ferramenta é utilizada para descobrir como uma empresa é notada pelo seu público e ela é essencial para o planejamento de marketing de um negócio, pois é a partir desse mapeamento que serão identificados os pontos de melhoria. Com ele você vai poder traçar estratégias mais assertivas e, consequentemente, turbinar suas vendas.

Para se inscrever nos cursos é simples, basta acessar movimentoempreender.com