Transformação Digital para os pequenos negócios é tema de Webinar gratuito

Transformação Digital é hoje um dos grandes desafios para as micro e pequenas empresas. Acelerada pela pandemia, a digitalização dos negócios fincou os dois pés na realidade e bateu na porta de todo mundo que tem um negócio pra chamar de seu. Quem não se organizou para ter presença forte nas redes, ficou para trás. Para estes micro e pequenos empreendedores o novo cenário trouxe enormes desafios.

Como se destacar num meio onde a concorrência parece ser ainda mais acirrada? O digital não é divido por bairros ou departamentos, ele é global. É como se milhares de empresas do mesmo segmento estivessem dividindo o mesmo quarteirão. Como se diferenciar? Como transformar like em vendas? Sim, por que não basta estar presente, é preciso ter estratégias para que as ferramentas tecnológicas tenham efetividade. Mas qual o papel da tecnologia no ambiente da pequena empresa? Como ela pode favorecer seu crescimento?

Relacionamento com o cliente, automação de processos, impulsionamento das vendas online, posicionamento estratégico. São inúmeras as possibilidades que o uso dessas ferramentas trazem para as micro e pequenas empresas para que eles alcancem não só outro patamar no digital, mas mantenham estratégias fortes também no offline. Para impulsionar esses pequenos negócios, o Movimento Empreender promove uma nova rodada de um dos maiores eventos de Empreendedorismo: o Webinar Transformação Digital para os Pequenos Negócios. Desta vez o foco do evento é nas tecnologias habilitadoras da transformação digital e nas startups, tanto para você que tem o sonho de iniciar neste universo como para quem quer se aprimorar no segmento.

Nos dias 25 e 26 de novembro, você vai acompanhar uma verdadeira aula com especialistas que trarão perspectivas de mercado e dicas para você aplicar no seu negócio e alcançar outro patamar também no digital. O evento é gratuito. Para se inscrever basta acessar movimentoempreender.com

Confira a programação completa:



Dia 25/11

Hora: 19h

Tema: Quero iniciar ou acelerar minha startup, e agora? Programas de incentivo no Ceará para desenvolvimento do empreendedorismo digital

Convidadas

Lina Salles - Gerente do Ambiente Hub de Inovação BNB

Com experiência de gestão nas áreas de Tecnologia da Informação, Segurança da Informação, Gestão de Riscos e Auditoria Interna.

Denise Barroso - Líder do Rapadura Digital

Formada em MKT e Pós-Graduada em Gestão de Processos. Atua nas comunidades Rapadura Valley, Women of CS, Drink About ,CS Meetup Brasil e é membro da CXLA.



Dia 26/11

Hora: 19h

Tema: Tecnologias habilitadoras da transformação digital na pequena empresa

Convidados

José Antônio Macêdo - Cientista Chefe de Dados do Governo do Estado do Ceará

Professor associado do Departamento de Computação da UFC e Cientista Chefe de Dados e Transformação Digital do Governo do Ceará

Luiz Alberto Sabóia - Presidente da Citinova

Graduado em Administração de Empresas, com especialização em Tecnologia da Informação e mestre em Planejamento e Avaliação de Políticas Públicas

Webinar Gratuito

25 e 26 de novembro



Serão 2 dias de evento com especialistas focados na tecnologia para fazer seu negócio chegar mais longe no digital. A inscrição é gratuita e o Webinar acontece por meio da plataforma Zoom, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da FDR.

Participe! Inscreva-se agora:

www.movimentoempreender.com

Curso gratuito

Quer se aprofundar e aprender de vez como dominar o digital para aplicar no seu negócio? Não perca a oportunidade e inscreva-se agora no curso GRATUITO “Transformação Digital para micro e pequenas empresas”. Em formato de ensino à distância (EAD), o curso, idealizado pela Fundação Demócrito Rocha, com o apoio da Universidade Federal do Ceará, tem como objetivo promover o debate, a qualificação e o aperfeiçoamento de profissionais, empreendedores e pequenas empresas que querem desenvolver novos negócios ou incorporar as soluções digitais nas estratégia do seu negócio.

E mais: se inscrevendo no curso Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas com o seu CNPJ você ganha vantagens EXCLUSIVAS! O curso é GRATUITO e tem certificação pela Universidade Federal do Ceará. Acesse movimentoempreender.com e se inscreva, agora!

