Última chance: congresso educacional Edu Summit entra na reta final de vendas

O Edu Summit 2024, o maior evento de educação do Norte e Nordeste, está prestes a começar, e essa é sua última oportunidade para garantir seu ingresso! Nos dias 12 e 13 de setembro, o Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, será palco de um encontro transformador que reunirá educadores, gestores e especialistas de todo o Brasil para discutir as principais tendências e desafios da educação.

Com palestrantes renomados, como Leandro Karnal, Leo Fraiman, Rossandro Klinjey, Maria Inês Fini, e muitos outros, o evento promete oferecer uma programação rica em conteúdos essenciais para a educação contemporânea. O tema deste ano foca na inovação, gestão escolar, e as novas competências necessárias para preparar as instituições de ensino para o futuro.

