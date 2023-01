Exp Labs e Duna System: investimento cearense em medições especiais 3D

A medição é a principal ferramenta de controle de projetos na construção civil. Por isso, a tarefa exige bastante atenção e demanda bastante tempo - muitos arquitetos levam até meses para concluir medições. Pensando em dinamizar esse tipo de processo, a Duna System oferece um equipamento moderno de levantamento de dados 3D com alta fidelidade e rapidez, visando otimizar a medição com bom custo-benefício para o cliente.

Com um ano no mercado de construção civil, a empresa já mediu estruturas bastantes conhecidas, como o Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, se tornando a primeira empresa brasileira a desenvolver um equipamento portátil de captura de realidade. Acelerada pela Casa Azul Ventures, a startup nasceu com o ideal de transformar o mundo através de tecnologias 3D oferecendo produtividade e qualidade.

“A Duna System vai além do próprio escaneamento 3D, oferecendo algo que beneficia o setor da construção civil como um todo. Por meio das nossas tecnologias, nós possibilitamos que os nossos clientes criem um histórico de informações dos seus ambientes, como se fosse uma foto tridimensional, para revisitarmos no futuro”, explica o CEO Nadson Tomé.

A startup também foi responsável pela medição do Shopping Benfica. Para o arquiteto Abner Augusto, da IntergrArte, os serviços contratados aceleram os processos, especialmente no que diz respeito ao levantamento de estruturas não usuais ou de difícil medição. "Trabalhar com levantamento em nuvens de pontos nos permitiu descobrir outros usos além da arquitetura, como a possibilidade de gerar um modelo 3D para visualização no celular ou impressão 3D de uma edificação existente”, afirma.



Confira o processo de medição do Shopping Benfica:

SERVIÇO

Duna System

Site: www.dunasystem.com

Contato: (85) 99748 8718

