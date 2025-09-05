Icapuí: refúgio das aves migratórias que incentiva o turismo de observação

Bando misto de aves em Icapuí, no litoral leste do Ceará. A região é reconhecida internacionalmente como rota migratória e destino de ecoturismo que alia biodiversidade, ciência e engajamento comunitário / Crédito: Onofre Monteiro/ Divulgação

Icapuí, no litoral leste do Ceará, emerge como um destino imperdível para amantes da natureza e observadores de aves, atraindo visitantes de todas as partes do planeta. A região tem rica biodiversidade e um papel fundamental na rota migratória de diversas espécies, tornando-se um ponto estratégico para o turismo de observação de aves no Estado.

Anualmente, Icapuí recebe cerca de 27 espécies de aves migratórias, que encontram refúgio e alimento abundante no Banco dos Cajuais, uma das maiores planícies costeiras marinhas do Nordeste, localizada entre as praias de Barreiras e Quitérias.



Este ambiente costeiro é caracterizado pelo recuo diário da água do mar em mais de quatro quilômetros durante a maré baixa, revelando uma imensa área rica em nutrientes como moluscos, mariscos, mexilhões, poliquetas e pequenos crustáceos – o alimento preferido dessas aves.

Refúgio para espécies ameaçadas

Maçarico-de-papo-vermelho (Calidris canutus) em meio a um bando de maçaricos-rasteirinhos: duas das 27 espécies de aves migratórias que pousam em Icapuí Crédito: Onofre Monteiro/ Divulgação O Banco dos Cajuais funciona como um reduto vital para espécies ameaçadas de extinção, como o maçarico-de-papo-vermelho (Calidris canutus). Além dele, outras aves ameaçadas, como o maçarico-de-costas-brancas, o maçarico-rasteirinho, a batuíra-bicuda e o trinta-réis-róseo também dependem desse ecossistema.



Essas espécies, combinada com as paisagens de falésias, mar calmo, piscinas naturais, salinas, restingas e manguezais, faz de Icapuí um local de grande atração para observadores.

A Praia de Ponta Grossa, por exemplo, é perfeita para a reprodução da batuíra-bicuda. Icapuí é, inclusive, reconhecido como Sítio da Rede Hemisférica de Reserva para Aves Limícolas (WHSRN), sendo o terceiro local com essa importância regional no Brasil.



Comunidade e Ciência pela conservação

A relação da comunidade local com as aves migratórias é um pilar da conservação em Icapuí. Desde 2003, a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) atua na região, incentivando a proteção dessas aves e seus habitats. O Programa Aves Migratórias (PAM) da Aquasis tem um papel central, realizando pesquisa aplicada, educação socioambiental e engajamento em políticas públicas.

O engajamento social é fundamental; artesãos de várias comunidades são apoiados com formações para a produção de artes baseadas na fauna ameaçada. As peças são exibidas na comunidade de Picos, no Centro de Visitantes Banco dos Cajuais, e 100% do lucro é repassado diretamente aos empreendedores e se torna uma fonte de renda para dezenas de famílias.

A prática de observação de aves tem sido organizada em conjunto com as comunidades locais, que unem suas vocações aos resultados das pesquisas científicas desenvolvidas pelo Projeto Aves Migratórias. As observações ocorrem junto a escolas, universidades e grupos interessados que vão ao Centro de Visitantes.



A proposta também qualifica empreendedores de acordo com seus próprios interesses. “Perguntamos a eles qual seria o curso que gostariam de fazer e, no caso dos artesãos, se preferem se aprimorar em um tipo específico de bordado, escultura ou outra técnica”, explicam os responsáveis.

Cientistas utilizam tecnologias avançadas, como transmissores de rastreamento com GPS e painéis solares, para estudar a ecologia e o comportamento migratório das aves limícolas, mapeando suas rotas e identificando locais vitais para alimentação e descanso na América do Norte e do Sul. Essas informações baseiam estratégias de conservação e ajudam a proteger áreas importantes em todo o hemisfério.

Além disso, o trabalho faz a ponte entre ciência e associações comunitárias, estimulando o desenvolvimento de atividades turísticas que não impactam a fauna e ainda geram oportunidades, como a venda de pacotes e passeios comunitários voltados à observação das aves.

