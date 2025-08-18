Guaraciaba do Norte: descubra os encantos do município mais alto do Ceará

Guaraciaba do Norte: descubra os encantos do município mais alto do CearáAltitude, clima ameno e qualidade de vida na Serra da Ibiapaba definem a cidade, atração para quem busca um respiro da agitação urbana. Confira a seleção do que visitar!
Uma cidade com clima ameno e que oferece um estilo de vida diferenciado. Guaraciaba do Norte, o município mais alto do Ceará, possui uma altitude aproximada de mil metros, proporcionando uma média climática abaixo da média do Estado. Com variação climática em torno dos 17 graus em épocas mais frias, típica de regiões da Serra da Ibiapaba, a cidade possui boas razões para ser conhecida pelo título de “Paraíso nas Alturas”.
Guaraciaba do Norte foi fundada em 12 de maio de 1791 e tem população estimada em 42,5 mil habitantes e área de 534,72 km², o que evidencia uma densidade demográfica baixa comparada à Capital, com 67,33 hab/km.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Famosa por suas festividades culturais e religiosas que atraem visitantes de toda a região, promovendo um encontro de tradições e modernidade, Guaraciaba do Norte está localizada a cerca de 320 km de Fortaleza.
Historicamente, a cidade se desenvolveu a partir da Praça da Matriz, no centro, e foi chamada Vila Nova Del Rei antes de receber o nome atual. O gentílico é guaraciabense.
Natureza e cultura
Guaraciaba do Norte é um destino procurado para férias e fins de semana, especialmente por quem busca tranquilidade, cultura e natureza. O município oferece paisagens onde o verde das matas se mistura ao horizonte distante, com abundância de áreas verdes, trilhas e ar puro.
Cachoeiras, parques ecológicos e atividades como tirolesa, voos de asa delta e parapente integram o turismo de aventura, incentivando um estilo de vida ativo e o contato direto com a natureza, herança cultural indígena presente nos dias atuais.
Aliás, o nome “Guaraciaba” tem origem indígena, significando “casa do Sol” em tupi-guarani, o que reflete a ligação histórica do município com o meio ambiente e as tradições locais.
Herança essa que se manifesta também em festejos como a Festa da Padroeira Nossa Senhora dos Prazeres, celebrada em agosto; o circuito junino; o pré-carnaval; além de feiras de artesanato e manifestações como capoeira, taekwondo, dança e teatro.
O artesanato local é marcado por peças em palha, cerâmica e fibras naturais, representando a identidade do povo guaraciabense. Já a gastronomia típica é feita de pratos preparados com ingredientes regionais, como carne de sol, baião de dois e galinha cabidela.
O que visitar
Guaraciaba do Norte reúne atrações que prometem agradar quem busca aventura e diversão. Parques ecológicos oferecem tirolesas, trilhas, voos de asa delta, parapente e mirantes com vistas de tirar o fôlego.
Durante o dia, a pedida é explorar a natureza; à noite, a cidade ganha novos sabores e sons com experiências gastronômicas e musicais.
Entre as atrações, estão cachoeiras, mirantes, chalés, restaurantes e outras atratividades no meio da Serra da Ibiapaba. Uma inovação é o turismo com temática bíblica, a exemplo do oferecido pelo Genesis Park e a Fazenda Gospel. Confira!
Urubu Ecoparque
O Urubu Ecoparque é um complexo turístico e de lazer que abriga a mais alta rampa de voo livre do Norte-Nordeste. A mais de 900 metros de altitude, oferece mirantes, cachoeiras, trilhas, área de camping, restaurante, uma “urubudega”, parquinho infantil e viveiro de mudas, reunindo aventura, natureza e gastronomia em um só lugar.
Conheça mais sobre o parque:
Telefone: (85) 99731-0329
Instagram: @urubuecoparque
Endereço: Sitio Correios Zona Rural, Guaraciaba do Norte
Fazenda Park Tucano
É um espaço de lazer e eventos aberto todos os dias, com restaurante, chalés, piscinas (incluindo borda infinita), cachoeiras, tirolesa e mirante. O local recebe casamentos, aniversários e diversas comemorações, além de sediar o Hard do Tucano, evento de motobike que percorre trilhas da Serra.
Telefone: (88) 99660-7109
Instagram: @parktucano
Endereço: Sítio Correio Boa Vista, Guaraciaba do Norte 62380000
Genesis Park
O ecoparque temático bíblico reúne natureza e lazer. No espaço, visitantes encontram áreas verdes, uma pequena cachoeira e atividades voltadas para toda a família. A proposta é oferecer diversão, alegria e paz, apresentando passagens bíblicas de forma criativa e interativa. O parque funciona de quinta a domingo, com programação que combina aventura e experiências únicas em meio à natureza.
Telefone: (88) 99452-4130
Instagram: @parquegenesis
Site: https://parquegenesis.com.br
Endereço: Rodovia Estadual CE 366, Km 20, Sítio Bananeiras Zona Rural, Guaraciaba do Norte
Fazenda Gospel Park Hotel
A Fazenda Gospel Park Hotel oferece hospedagem com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) em um ambiente voltado para famílias. Localizado a cerca de 300 km de Teresina (PI), o hotel proporciona dias de descanso e lazer, além de acesso exclusivo ao Gênesis Park, onde os visitantes vivenciam um passeio único que combina natureza, diversão e experiências temáticas.
Telefone: (88) 99601-8004 / 99680-5816
Instagram: @fazendagospel
Site: gospelfazenda.com.br
Endereço: Rodovia CE366, Km 20, Guaraciaba do Norte
Infinity Rampa
Um espaço familiar que reúne boa comida, chopp gelado e diversão para toda a família. Com restaurante à la carte, espaço kids e mirante com vista panorâmica da região, é o lugar ideal para relaxar, celebrar e aproveitar momentos especiais. Aberto todos os dias, o Infinity Rampa oferece uma experiência única em um ambiente amplo e acolhedor.
Telefone: (88) 99600-1153
Instagram: @infinityrampa
Endereço: Estrada dos Ecoparques, Guaraciaba do Norte
Cidade das pedras
Localizada no Sítio Descoberta em Guaraciaba do Norte, a Cidade das Pedras é um paraíso natural formado por um complexo de formações rochosas impressionantes. O local atrai muitos visitantes, que exploram pontos famosos como a Pedra do Cachorro, Pedra da Coruja e Pedra do Vaqueiro, entre outras. É um destino ideal para quem aprecia belezas naturais e paisagens únicas.
Fica a 28km do Centro da cidade, no sítio Descoberta. Esculpidas pela natureza, aproximadamente 5(cinco)metros de altura, localizada no meio de uma colônia de pedras em formatos de cidade, por isto tem o nome Cidade de Pedras. A cidade de pedras mostra vários formatos de rochas esculpidos pela ação do vento e da chuva, que é constante na Serra Grande.
Cachoeira dos morrinhos
Localizada no distrito de Morrinhos Novos, a 22 km da sede de Guaraciaba do Norte, a Cachoeira é um dos principais pontos turísticos da região. Cercada por área de preservação e floresta, a cachoeira oferece uma queda d’água com águas límpidas, ideal para banho e contato com a natureza. De fácil acesso, é possível chegar de carro até próximo ao local. A Cachoeira dos Morrinhos atrai turistas de diversas partes do país e representa uma importante atração para o desenvolvimento do turismo local.
Casa dos escravos
A Casa dos Escravos, localizada no sítio Tamboatá, a 1 km da sede de Guaraciaba do Norte, é um casarão do século XVIII com forte valor histórico. Pertenceu a figuras locais importantes e foi palco do início da agricultura na região. Conhecida pelos relatos de maus-tratos a escravos, que eram torturados e enterrados em seu porão, a casa hoje funciona como espaço de visitação e estudo da história do município.
Outras opções de lugares para conhecer:
- Serra Park;
- Point Fest;
- Bamboo Society;
- Mosteiro;
- Teatro.
Outras opções para comer bem:
- Carlinho do peixe;
- Hotel Teixeira;
- Rancho da serra;
- Ponto da picanha;
Economia de Guaraciaba
Guaraciaba do Norte surgiu em um contexto de colonização e expansão agrícola no sertão cearense. O clima ameno favorece a produção no campo, tornando o município um polo da horticultura, em especial para tomate, repolho e verduras orgânicas. A cana-de-açúcar e seus derivados, como rapadura e mel, também têm papel importante, assim como o cultivo de banana, café, abacate, manga, limão, laranja, mandioca, milho, feijão, melancia e jaca.
Na economia, além da agricultura, o município é atrativo pelo custo de vida mais baixo que o das grandes cidades, com moradia, alimentação e transporte mais acessíveis, o que beneficia moradores e visitantes.
Morar no município, assim como em muitas cidades do interior, significa mergulhar em uma série de benefícios que impactam diretamente a qualidade de vida. A tranquilidade é um dos pilares e o ambiente é mais calmo e relaxante em comparação com as áreas metropolitanas, ideal para o descanso e a recuperação do estresse diário.
O que é o Destino Ceará?
O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do Pais. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.
Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem?
Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline
LEIA MAIS | Descubra as outras belezas do “Destino Ceará 2025”