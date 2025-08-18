Guaraciaba do Norte: descubra os encantos do município mais alto do Ceará

Guaraciaba: um refúgio de paz entre as águas da Serra. / Crédito: Divulgação / Experiências Ibiapaba

Uma cidade com clima ameno e que oferece um estilo de vida diferenciado. Guaraciaba do Norte, o município mais alto do Ceará, possui uma altitude aproximada de mil metros, proporcionando uma média climática abaixo da média do Estado. Com variação climática em torno dos 17 graus em épocas mais frias, típica de regiões da Serra da Ibiapaba, a cidade possui boas razões para ser conhecida pelo título de “Paraíso nas Alturas”.

Guaraciaba do Norte foi fundada em 12 de maio de 1791 e tem população estimada em 42,5 mil habitantes e área de 534,72 km², o que evidencia uma densidade demográfica baixa comparada à Capital, com 67,33 hab/km.



Famosa por suas festividades culturais e religiosas que atraem visitantes de toda a região, promovendo um encontro de tradições e modernidade, Guaraciaba do Norte está localizada a cerca de 320 km de Fortaleza.

Historicamente, a cidade se desenvolveu a partir da Praça da Matriz, no centro, e foi chamada Vila Nova Del Rei antes de receber o nome atual. O gentílico é guaraciabense.

Natureza e cultura

Guaraciaba do Norte é um destino procurado para férias e fins de semana, especialmente por quem busca tranquilidade, cultura e natureza. O município oferece paisagens onde o verde das matas se mistura ao horizonte distante, com abundância de áreas verdes, trilhas e ar puro.

Cachoeiras, parques ecológicos e atividades como tirolesa, voos de asa delta e parapente integram o turismo de aventura, incentivando um estilo de vida ativo e o contato direto com a natureza, herança cultural indígena presente nos dias atuais.



Aliás, o nome “Guaraciaba” tem origem indígena, significando “casa do Sol” em tupi-guarani, o que reflete a ligação histórica do município com o meio ambiente e as tradições locais.

Herança essa que se manifesta também em festejos como a Festa da Padroeira Nossa Senhora dos Prazeres, celebrada em agosto; o circuito junino; o pré-carnaval; além de feiras de artesanato e manifestações como capoeira, taekwondo, dança e teatro.

O artesanato local é marcado por peças em palha, cerâmica e fibras naturais, representando a identidade do povo guaraciabense. Já a gastronomia típica é feita de pratos preparados com ingredientes regionais, como carne de sol, baião de dois e galinha cabidela.

O que visitar

Igreja Matriz de Guaraciaba do Norte: patrimônio histórico e cultural guaraciabense. Crédito: Divulgação / Experiências Ibiapaba

Guaraciaba do Norte reúne atrações que prometem agradar quem busca aventura e diversão. Parques ecológicos oferecem tirolesas, trilhas, voos de asa delta, parapente e mirantes com vistas de tirar o fôlego.

Durante o dia, a pedida é explorar a natureza; à noite, a cidade ganha novos sabores e sons com experiências gastronômicas e musicais.

Entre as atrações, estão cachoeiras, mirantes, chalés, restaurantes e outras atratividades no meio da Serra da Ibiapaba. Uma inovação é o turismo com temática bíblica, a exemplo do oferecido pelo Genesis Park e a Fazenda Gospel. Confira! Urubu Ecoparque

O Urubu Ecoparque é um complexo turístico e de lazer que abriga a mais alta rampa de voo livre do Norte-Nordeste. A mais de 900 metros de altitude, oferece mirantes, cachoeiras, trilhas, área de camping, restaurante, uma “urubudega”, parquinho infantil e viveiro de mudas, reunindo aventura, natureza e gastronomia em um só lugar.



Conheça mais sobre o parque:



Telefone: (85) 99731-0329

Instagram: @urubuecoparque

Endereço: Sitio Correios Zona Rural, Guaraciaba do Norte Fazenda Park Tucano

É um espaço de lazer e eventos aberto todos os dias, com restaurante, chalés, piscinas (incluindo borda infinita), cachoeiras, tirolesa e mirante. O local recebe casamentos, aniversários e diversas comemorações, além de sediar o Hard do Tucano, evento de motobike que percorre trilhas da Serra.

