Tianguá: tradição e acolhimento na ‘Capital da Ibiapaba’De praia de água doce a mirantes encantadores, opções para lazer na cidade são marcadas por ecoturismo
Clima agradável o ano todo, diferente da grande maioria do Ceará. Economia pujante, em crescimento. Maior município da Serra da Ibiapaba em território. Não é à toa que Tianguá recebeu o título popular de “Capital da Ibiapaba”.
Com aproximadamente 80 mil habitantes e uma infraestrutura completa, a cidade, que já foi parte de Viçosa do Ceará, teve sua formação oficializada como município em 1890. Por sediar a diocese de toda a região da Ibiapaba, a religião católica possui forte influência na identidade do tianguaense, com a presença de romarias.
Tianguá também possui influência econômica na região, marcada pela forte produção agrícola. A Ceasa local é um dos centros mais movimentados da Serra da Ibiapaba, concentrando grande parte da produção de hortifrutigranjeiros. De lá, os alimentos são distribuídos para diversas capitais do Norte e Nordeste, como Teresina, São Luís, Belém e Fortaleza, evidenciando o papel estratégico do município no abastecimento regional.
Além da sua relevância histórica e culinária singular, o verde atravessa o horizonte da vista, tornando a paisagem ideal para o turismo ecológico. Belezas naturais exuberantes, mirantes e cachoeiras já sugerem o próprio nome do município, que, a propósito, é de origem tupi e referencia a geografia local: “Tianguá” significa "o gancho/forquilha que prende as águas", em alusão ao Rio Tianguá e seus afluentes.
A visita à cidade vale a pena “porque respiramos natureza e belezas naturais, com um clima ameno e diferenciado do nosso Estado. Temos mirantes, cachoeiras, açudes temáticos para toda a família. Na gastronomia, somos únicos e especiais, e temos um povo acolhedor e que recebe bem”, afirma o secretário municipal de Turismo, Salmi Francisco.
A seguir, confira o que fazer no município, seus pontos turísticos, espaços culturais e locais históricos que revelam a riqueza religiosa, arquitetônica e tradicional de Tianguá.
Quando visitar
Para quem gosta do contato próximo à natureza, há opções à disposição o ano inteiro. Mas o calendário festivo de Tianguá possui eventos culturais que podem guiar a visita daqueles mais chegados a eventos culturais.
A começar pelo Carnaval. “No último ano fomos eleitos, por blogs da região, como (promotores do) melhor carnaval da Serra da Ibiapaba”, reforça o secretário de Turismo, Salmi Francisco. Em seguida, ocorrem as festividades no período da Páscoa, tendo a Praça Doce como um ponto já tradicional.
Em julho, o Tianguá Fest movimenta a cidade com eventos semanais. Um dos destaques é o Festival Sabor e Arte, que une gastronomia, música e economia criativa. Na edição de 2025, o evento contou com show de Vanessa da Mata. O mês se encerra com a festa de emancipação política, que atrai milhares de visitantes e lota a rede hoteleira local.
Confira os principais festejos do calendário de Tianguá:
- Carnaval;
- Paixão de Cristo (março/abril);
- Festival de Quadrilhas Juninas do Nordeste Festival de quadrilhas (junho/julho);
- Tianguá Fest (junho);
- Festejos de Senhora Santana (16 a 26 de julho);
- Aniversário da cidade (31 de julho);
- Festa de São Francisco de Assis (4 de outubro);
- Shows e Apresentações Públicas.
O que visitar
Opções para lazer
O Sítio do Bosco Park (@sitiodobosco no Instagram) é um refúgio ideal para quem busca descanso e contato com a natureza. Localizado em uma área de 20 hectares de mata preservada, o parque oferece chalés aconchegantes, espaço para camping e restaurante, além de diversas atividades ao ar livre, como trilhas, rapel, tirolesa, voo livre de parapente, exploração de caverna, piscina de água mineral e mirante. A propriedade também mantém apreço ao meio ambiente: mais de mil mudas de árvores nativas e frutíferas foram plantadas por João Bosco, proprietário do espaço.
A Prainha do Jet (@prainhadojet no Instagram) é uma praia de água doce na Serra da Ibiapaba. Localizada às margens do açude Jaburu, o nome, como já sugere, vem por causa da presença de jet skis. O funcionamento é diário, e o ambiente dá acesso a restaurante, bar, tirolesa, mirante, hospedagem, entre outras comodidades.
O Parque Ecológico Cachoeiras do Pinga tem um histórico de respeito às regras do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A programação conta com arvorismo e acesso direto a uma cachoeira.
Tradição, religião e cultura
Casa da Memória José Evangelista de Vasconcelos
Instalado na década de 1990 por iniciativa do poder público municipal, o espaço funciona como um pequeno museu dedicado à preservação da memória local. Seu acervo reúne móveis antigos, fotografias e objetos pertencentes a famílias ilustres do município. A Casa da Memória tem como missão resgatar e valorizar a história, os costumes e as tradições culturais de Tianguá.
Catedral (Paróquia de Sant’Ana)
Inaugurada em 13 de maio de 1882, a antiga Matriz foi elevada à categoria de Catedral com a criação da Diocese de Tianguá, em 13 de maio de 1971. Desde então, tornou-se a sede episcopal e um dos principais marcos históricos e religiosos da cidade. Com sua imponente arquitetura e importância simbólica, é considerada o cartão-postal de Tianguá, encantando fiéis e visitantes.
Convento (Seminário São José)
É o primeiro seminário construído no município e em toda a região. Erguido pelos franciscanos na primeira metade do século XX, o conjunto arquitetônico é formado por um casarão, uma capela e um extenso bosque de área verde, oferecendo um ambiente sereno e contemplativo, com belos jardins e pátios internos. O prédio, com sua fachada de pedras e estrutura imponente, funcionou por muitos anos como internato para meninos. Atualmente, abriga o Seminário São José, o Centro de Treinamento da Diocese de Tianguá e a residência episcopal, esta última com instalações datadas da década de 1990.
Igreja São Francisco
Localizada na sede do município, a Igreja São Francisco destaca-se por sua simplicidade e atmosfera acolhedora. Com imagens sacras em gesso e madeira, representa a fé popular e a devoção dos moradores, sendo um espaço de espiritualidade e tranquilidade.
Onde ficar
Entre opções para hospedagem, o município indica:
Hotel e pousada Ramillos
Telefone: (88)9 9241-0722
Instagram: @ramilospousada
Endereço: Rua Caruá, 1011 – Subestação, Tianguá – CE, 62320-000
Sítio do Bosco Park
Telefone: (88) 9 9444-8967
Instagram: @sitiodobosco
Endereço: Localidade de Acarape – Tianguá
Muda Hotel Ecopark
Telefone: (88) 99791-7676
Instagram: @mudahotel
Endereço: Rua Cirilo Coelho Moita, 897, Cândido Xavier – Tianguá
VISO Hotel
Telefone: (88) 99791-7676
Instagram: @visohotel
Endereço: Rua Cirilo Coelho Moita, 897, Cândido Xavier – Tianguá
Outras opções:
- Pousada Vasconcelos;
- Hotel e pousada Sinhá;
- Pousada Serra Bella;
- Hannover Flat Hotel.
Onde comer
Comidas típicas como o tradicional Pão Tripinha, que é produzido exclusivamente em Tianguá, já fazem parte da identidade cultural do município e são motivo de orgulho para a população. Outros sabores regionais que encantam moradores e visitantes incluem o Bolo Manzape e pratos à base de tanajura, reforçando a rica e singular gastronomia da serra.
Confira os ambientes indicados para quem deseja experimentar a gastronomia local:
Restaurante Manacá da Serra
Telefone: (85)9 9958-8010
Instagram: @manaca.restaurante
Endereço: Rua 12 de agosto, 901 (esquina com Ataíde Vasconcelos de Aguiar Planalto – Lions Club, Tianguá
Restaurante Gratti
Telefone: (85)9 9958-8010
Instagram: @grattirestaurante
Endereço: R. José Francisco de Vasconcelos Júnior, 600 – Planalto, Tianguá
Premibeer
Telefone: (88)9 9676-2977
Instagram: @premibeer
Endereço: Av. Pref. Jaques Nunes, 1960 – Lions Club, Tianguá
Giulietta
Telefone: (88) 9 9433-8377
Instagram: @emporio_giulietta
Endereço: Av. Pref. Jaques Nunes, 1419 – Centro, Tianguá
Outras opções:
- Merci Bistrot;
- Nue;
- Seu Boteco;
- Restaurante Caratininga;
- Luar do Sertão;
- Porto Alcobaça.
