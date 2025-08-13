Tianguá: tradição e acolhimento na ‘Capital da Ibiapaba’

Tianguá encanta com seu clima ameno, paisagens verdejantes e um povo acolhedor que preserva tradições e sabores únicos / Crédito: Reprodução/PatuNews

Clima agradável o ano todo, diferente da grande maioria do Ceará. Economia pujante, em crescimento. Maior município da Serra da Ibiapaba em território. Não é à toa que Tianguá recebeu o título popular de “Capital da Ibiapaba”. Com aproximadamente 80 mil habitantes e uma infraestrutura completa, a cidade, que já foi parte de Viçosa do Ceará, teve sua formação oficializada como município em 1890. Por sediar a diocese de toda a região da Ibiapaba, a religião católica possui forte influência na identidade do tianguaense, com a presença de romarias.



Tianguá também possui influência econômica na região, marcada pela forte produção agrícola. A Ceasa local é um dos centros mais movimentados da Serra da Ibiapaba, concentrando grande parte da produção de hortifrutigranjeiros. De lá, os alimentos são distribuídos para diversas capitais do Norte e Nordeste, como Teresina, São Luís, Belém e Fortaleza, evidenciando o papel estratégico do município no abastecimento regional.

Com trilhas, rapel, tirolesa e voo livre, Tianguá é o destino perfeito para quem busca contato intenso com a natureza e aventura na Serra da Ibiapaba Crédito: Reprodução/Experiências Ibiapaba Além da sua relevância histórica e culinária singular, o verde atravessa o horizonte da vista, tornando a paisagem ideal para o turismo ecológico. Belezas naturais exuberantes, mirantes e cachoeiras já sugerem o próprio nome do município, que, a propósito, é de origem tupi e referencia a geografia local: “Tianguá” significa "o gancho/forquilha que prende as águas", em alusão ao Rio Tianguá e seus afluentes. A visita à cidade vale a pena “porque respiramos natureza e belezas naturais, com um clima ameno e diferenciado do nosso Estado. Temos mirantes, cachoeiras, açudes temáticos para toda a família. Na gastronomia, somos únicos e especiais, e temos um povo acolhedor e que recebe bem”, afirma o secretário municipal de Turismo, Salmi Francisco.

A seguir, confira o que fazer no município, seus pontos turísticos, espaços culturais e locais históricos que revelam a riqueza religiosa, arquitetônica e tradicional de Tianguá.

Quando visitar

Para quem gosta do contato próximo à natureza, há opções à disposição o ano inteiro. Mas o calendário festivo de Tianguá possui eventos culturais que podem guiar a visita daqueles mais chegados a eventos culturais. A começar pelo Carnaval. “No último ano fomos eleitos, por blogs da região, como (promotores do) melhor carnaval da Serra da Ibiapaba”, reforça o secretário de Turismo, Salmi Francisco. Em seguida, ocorrem as festividades no período da Páscoa, tendo a Praça Doce como um ponto já tradicional.



Em julho, o Tianguá Fest movimenta a cidade com eventos semanais. Um dos destaques é o Festival Sabor e Arte, que une gastronomia, música e economia criativa. Na edição de 2025, o evento contou com show de Vanessa da Mata. O mês se encerra com a festa de emancipação política, que atrai milhares de visitantes e lota a rede hoteleira local.

Confira os principais festejos do calendário de Tianguá:

Carnaval;



Paixão de Cristo (março/abril);



Festival de Quadrilhas Juninas do Nordeste Festival de quadrilhas (junho/julho);



Tianguá Fest (junho);



Festejos de Senhora Santana (16 a 26 de julho);



Aniversário da cidade (31 de julho);



Festa de São Francisco de Assis (4 de outubro);



Shows e Apresentações Públicas. O que visitar

Entre mirantes, trilhas e voos de parapente, o Sítio do Bosco é um refúgio de natureza e aventura em plena Serra da Ibiapaba Crédito: Divulgação/Rieny Fernandes Entre mirantes, trilhas e voos de parapente, o Sítio do Bosco é um refúgio de natureza e aventura em plena Serra da Ibiapaba Crédito: Divulgação/Rieny Fernandes Opções para lazer

O Sítio do Bosco Park (@sitiodobosco no Instagram) é um refúgio ideal para quem busca descanso e contato com a natureza. Localizado em uma área de 20 hectares de mata preservada, o parque oferece chalés aconchegantes, espaço para camping e restaurante, além de diversas atividades ao ar livre, como trilhas, rapel, tirolesa, voo livre de parapente, exploração de caverna, piscina de água mineral e mirante. A propriedade também mantém apreço ao meio ambiente: mais de mil mudas de árvores nativas e frutíferas foram plantadas por João Bosco, proprietário do espaço.



A Prainha do Jet (@prainhadojet no Instagram) é uma praia de água doce na Serra da Ibiapaba. Localizada às margens do açude Jaburu, o nome, como já sugere, vem por causa da presença de jet skis. O funcionamento é diário, e o ambiente dá acesso a restaurante, bar, tirolesa, mirante, hospedagem, entre outras comodidades.

O Parque Ecológico Cachoeiras do Pinga tem um histórico de respeito às regras do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A programação conta com arvorismo e acesso direto a uma cachoeira.

Tradição, religião e cultura

Casa da Memória José Evangelista de Vasconcelos

Instalado na década de 1990 por iniciativa do poder público municipal, o espaço funciona como um pequeno museu dedicado à preservação da memória local. Seu acervo reúne móveis antigos, fotografias e objetos pertencentes a famílias ilustres do município. A Casa da Memória tem como missão resgatar e valorizar a história, os costumes e as tradições culturais de Tianguá.

