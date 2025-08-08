Descubra Viçosa: cidade-patrimônio convida os cearenses a adentrar sua própria história

Com igrejas centenárias, museus, cachoeiras, cachaças premiadas e uma rica programação de festivais, Viçosa do Ceará é um dos destinos mais promissores da Ibiapaba

São mais de três séculos de história , cuja importância para o Ceará atravessa o passado para coexistir no contemporâneo por meio de igrejas, edifícios históricos e tradições herdadas do contato de povos originários com seus colonizadores.

Redescobrir o Ceará a partir da própria história. É com essa proposta que o município Viçosa do Ceará vem construindo sua identidade e se firmando como um dos principais destinos turísticos da Serra da Ibiapaba .

Dessa rica herança, surgiram casarões coloniais, igrejas barrocas e museus que, junto a trilhas e cachoeiras, pintam a paisagem do município.

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção , a mais antiga do Ceará e Piauí, foi construída entre 1691 e 1700 pelos jesuítas. A cidade também abriga o Poço da Princesa , um ponto turístico ligado a uma lenda local.

Inicialmente habitada por indígenas Tabajara (ramo Tupi, incluindo Anacé e Arariú) e Croatá (ramo Tapuia), Viçosa do Ceará foi fundada a partir de aldeamentos jesuítas. A cidade é considerada o primeiro município criado na Serra da Ibiapaba .

Bomfim é, ao lado do diretor de fotografia Eduardo Barros , idealizador do documentário "Ceará Francês", um longa de 70 minutos em fase de estreia que revisita, com pesquisa histórica, os 200 anos da relação França-Brasil no Ceará. Realizado após uma década de pesquisa, a produção apresenta personagens e histórias "que conectam o Ceará às influências francesas que ainda ecoam nos dias de hoje", aponta a sinopse. Entre eles, a participação de Viçosa do Ceará.

"Apesar do patrimônio histórico material dos casarões não serem ligados diretamente aos franceses, porque tudo isso foi apagado pelos portugueses, você vê alguma coisa de art nouveau, existem casas com móveis muito antigos, a própria Sé da Igreja Principal tem estátuas que foram vindas da França", afirma Roberto.

Para o documentarista Roberto Bomfim , a importância de Viçosa para a historiografia cearense, além da relevância de abrigar a mais antiga igreja em dois estados, são as batalhas travadas entre portugueses e franceses. Esses últimos habitaram a Serra da Ibiapaba por quase um século, atraídos por metais preciosos.

A iniciativa faz parte de um esforço coletivo do poder público, empreendedores locais e instituições como Sebrae, Sesc, Banco do Nordeste, Centec e a CDL, que se uniram para fortalecer o chamado "trade turístico" da região.

Mãe do jurista Clóvis Beviláqua e do General Tibúrcio, a cidade lançou recentemente sua marca turística: Viçosa do Ceará - Cidade Patrimônio . A ideia é jogar holofotes para sua vocação histórica e cultural, apostando no fortalecimento do turismo cultural, religioso e de experiências para atrair visitantes.

Viçosa é palco de importantes e já tradicionais eventos na Serra da Ibiapaba, como o Festival Viçosa, Mel e Cachaça e o Festival do Agro.

Para quem ficar por dentro das novidades na região, recomendamos o site Viçosa do Ceará Turismo ( @vicosaceturismo , no Instagram), que reúne informações atualizadas sobre turismo no município.

“Nosso foco é valorizar o que temos de mais precioso: a história viva que Viçosa preserva. Lançamos um calendário de eventos culturais e estamos executando o projeto Parque Cidade Histórica, com restauração de prédios centenários como o Sobrado da Marcela, o Theatro Pedro II e o Centro Paroquial”, afirma Gilton Barreto , secretário municipal de Turismo e Cultura.

Confira o calendário de eventos oficiais do município em 2025:

Março: Viçosafolia (Igreja do Céu) e Carnaval da Saudade (Praça da Matriz)



Viçosafolia (Igreja do Céu) e Carnaval da Saudade (Praça da Matriz) Abril: Herança Nativa e Sábado de Aleluia (Praça da Matriz)



Herança Nativa e Sábado de Aleluia (Praça da Matriz) Maio: Lançamento do Festival Viçosa, Mel e Cachaça



Lançamento do Festival Viçosa, Mel e Cachaça Junho: Festival Viçosa, Mel e Cachaça



Festival Viçosa, Mel e Cachaça Julho: Aniversário da cidade, Festival MI – Música na Ibiapaba e Aniversário de Clóvis Beviláqua



Aniversário da cidade, Festival MI – Música na Ibiapaba e Aniversário de Clóvis Beviláqua Agosto: Comemoração ao General Tibúrcio, Dia do Evangélico, Dia do Católico e Festeja Viçosa (Emancipação Política)



Comemoração ao General Tibúrcio, Dia do Evangélico, Dia do Católico e Festeja Viçosa (Emancipação Política) Outubro: Festa do Agronegócio



Festa do Agronegócio Novembro: FLIB – Festa Literária na Ibiapaba e Acendimento das luzes de Natal com chegada do Papai Noel



FLIB – Festa Literária na Ibiapaba e Acendimento das luzes de Natal com chegada do Papai Noel Dezembro: Natal de Luz de Viçosa do Ceará e Réveillon



Patrimônio



Viçosa do Ceará é um dos mais importantes testemunhos da história urbana e arquitetônica do Brasil colonial. Com traçado urbano datado do século XVIII, o conjunto histórico da cidade foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ainda em 2003.



A área protegida compreende o entorno da Praça Clóvis Beviláqua, onde está localizada a imponente Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, além de trechos das ruas adjacentes, preservando um conjunto paisagístico e arquitetônico de grande valor. Nesse núcleo, destacam-se 72 casarões coloniais que representam séculos de história e tradição.



Erguida sobre as bases da antiga Aldeia da Ibiapaba - uma das principais missões jesuítas do século XVII, o patrimônio cultural do município vai além do casario. O Theatro Pedro II, um dos mais antigos do Ceará, recebe projetos como o Terça de Graça, que leva apresentações e oficinas culturais à comunidade, e integra o circuito do tradicional Festival de Música da Ibiapaba, promovido pelo Sesc.



A cidade abriga espaços de memória como o Memorial Clóvis Beviláqua, pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o Memorial Padre Antônio Vieira S.J., e em breve o Museu Antropológico, Histórico e Geográfico. Ainda, o Instituto Literário Viçosense (ILV) reúne mais de 500 documentos originais referentes aos séculos XVIII a XX.



Capital da cachaça



Roteiro dos Engenhos proporciona experiência diferenciada em Viçosa do Ceará, considerada a terra da cachaça Crédito: Saulo Galdino dos Santos / Divulgação

Não dá para falar de Viçosa sem mencionar cachaça. Nos últimos anos, a cidade tem sediado um polo de experiências turísticas ligadas à gastronomia e à produção local, que lhe rendeu a alcunha de “Capital da Cachaça” no Estado, atribuída em 2023 e que reconhece a tradição centenária da cidade.



É que Viçosa concentra a maior concentração de alambiques em operação no Ceará. São mais de 80 engenhos no município, com produções que englobam desde o plantio até a destilação, que é o processo final.



Desde 2024, a cidade também ostenta o título de centro produtor de cachaça de boa qualidade, por sua reconhecida qualidade da produção artesanal. A certificação veio por meio do Selo de Indicação Geográfica (IG), na modalidade de Indicação de Procedência, conquista concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).



É nesse contexto que nasceu o já famoso Roteiro dos Engenhos, realizado pela Experiências Ibiapaba, projeto do Sebrae que valoriza a região da Ibiapaba. Lançado oficialmente em maio de 2024, o Roteiro nasceu a partir de um conjunto de ações já desenvolvidas em Viçosa e surgiu para oferecer visitas a alambiques que produzem cachaças artesanais.



Os integrantes do Roteiro são:



Cachaçaria Mapirunga



Engenho Nogueira



Casa dos Licores



Flor da Ibiapaba



Cachaçaria Viçosa Real



Cachaçaria Almendra



Cachaçaria Aviador



Arte da Vila



Ibiapaba Explorer

Vale o orgulho e a visita



Marca registrada dessa qualidade é a premiada Viçosa Real, vencedora de quatro medalhas na competição internacional San Francisco World Spirits Competition 2025. A marca, que também fabrica gin, foi reconhecida com ouro e prata por suas bebidas que mesclam madeiras nativas e técnicas tradicionais.



Por sua vez, a Cachaça Aviador, produzida no Sítio Uruoca, em Viçosa do Ceará, tornou-se a primeira da região da Ibiapaba a conquistar a certificação de produto orgânico, consolidando a vocação do município como polo de excelência e inovação no setor.



A certificação, concedida pela QIMA IBD, maior certificadora da América Latina, atesta práticas rigorosas desde o cultivo da cana-de-açúcar, livre de agrotóxicos, até a produção artesanal no alambique.



A Aviador, que já havia se destacado internacionalmente em 2022 ao receber duas premiações no London Spirits Competition com as versões Prata e Premium Ipê, agora se prepara para ampliar sua presença no mercado europeu.



Também em 2025, a marca obteve o selo de Indicação Geográfica (IG) na modalidade Indicação de Procedência, garantindo proteção e agregando valor ao associar oficialmente o produto às características únicas de Viçosa do Ceará.



Festa com cachaça e comida boa



O município também realiza o “Festival Viçosa, Mel e Cachaça”, tradicional evento da região da Ibiapaba realizado em um dos cartão postal de Viçosa, a Igreja do Céu. A iniciativa une cultura, turismo e valorização da produção local.



Na gastronomia, o município já conta com boas opções no centro histórico e está reestruturando o Restaurante Paraqueira, conhecido como “restaurante da lagoa”, na entrada da cidade. Outros destaques são o restaurante Giuliettas, Silvestre e Pão da Vida, bastante procurados pelos visitantes.



Além da cachaça, Viçosa também é famosa por seus doces, geleias e petas, contando com espaços como a Casa dos Licores, que oferece mais de 80 sabores e produtos locais, todos ligados à identidade da serra.



Riqueza religiosa e natural



No campo do turismo religioso, Viçosa reserva preciosidades como as doze telas do altar-mor, inscritas no livro de belas artes, que representam a obra barroca mais antiga do Estado do Ceará. Patrimônio tombado pelo Instituto do Iphan, elas representam os cinco sentidos humanos, as quatro virtudes cardeais (justiça, temperança, fortaleza, prudência) e as três teologais (fé, esperança e caridade).



Outra manifestação de fé que atrai milhares de devotos é a romaria à Cruz do Cesário, realizada no Dia de Finados (2 de novembro), considerada um local de peregrinação e milagres.



Cruz do Finado Cesário Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viçosa do Ceará

O conjunto religioso de Viçosa conta também com o Memorial Padre Antônio Vieira S.J., primeiro museu sacro da região da Ibiapaba. “O nome homenageia o grande orador sacro da língua portuguesa, que esteve em Viçosa nos idos de 1660”, explica Gilton Barreto, secretário municipal de Turismo e Cultura.



Inaugurado em 7 de setembro de 2012 e localizado atrás da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, o espaço pertence à Paróquia local e abriga um valioso acervo composto por artes visuais, indumentárias litúrgicas, objetos de procissão, mobílias e obras de arte, além de elementos que remetem à arquitetura indígena.



O memorial permaneceu fechado durante a pandemia e também em parte deste ano. No entanto, foi reaberto provisoriamente na sacristia da Igreja Matriz, funcionando em um espaço adaptado logo atrás da área principal da sacristia.



A reinauguração oficial está prevista para agosto, durante os festejos da padroeira. Nessa nova fase, parte do acervo será reexposto ao público, embora o material do memorial seja extenso e exija um espaço mais amplo para sua plena apresentação.



Pensando nisso, já existe um projeto em desenvolvimento no âmbito do PAC Cidades Históricas, voltado à construção de um novo prédio ao lado da casa paroquial. A proposta, elaborada pela Prefeitura em diálogo com o Iphan, a Diocese e a Paróquia, prevê a criação do Museu Antropológico, Histórico e Geográfico, com estrutura adequada à importância e ao tamanho do acervo. O novo memorial funcionará no antigo Sobrado da Marcela e reunirá, no mesmo espaço, a Escola de Música e a Biblioteca Escritor Valdemir de Castro Pacheco.

No alto da Serra da Ibiapaba, Viçosa do Ceará revela um patrimônio que combina história, tradição e belezas naturais

Cidade em movimento



Para os amantes da natureza, a cidade oferece cenários ainda pouco explorados, como cachoeiras, fontes, trilhas e formações rochosas. Exemplo são a Serra das Flores, a Pedra do Machado, a Itacaranha e a Lapa, já reconhecidos informalmente como pontos de visitação, apesar de muitos estarem em propriedades particulares.



E nos últimos anos, mesmo com os desafios da pandemia e de instabilidades políticas, Viçosa ampliou sua capacidade de receber visitantes: passou de 6 para mais de 24 meios de hospedagem, com mais de 1.500 leitos disponíveis.



Confira as pousadas de Viçosa do Ceará, indicadas pela Secretaria de Cultura e Turismo:



Laranjeiras: Contato - (88) 99844-5570 / Instagram: @pousadalaranjeiras_vicosa_ce



Contato - (88) 99844-5570 / Instagram: @pousadalaranjeiras_vicosa_ce Sítio Ipê – Contato: (88) 99742-7777 / Instagram: @pousadasitioipe



– Contato: (88) 99742-7777 / Instagram: @pousadasitioipe Nativa – Contato: (88) 99954-0014 / Instagram: @pousada_nativa



– Contato: (88) 99954-0014 / Instagram: @pousada_nativa Mirante da Serra – Contato: (88) 99298-6898 / Instagram: @mirantedaserra.ce



– Contato: (88) 99298-6898 / Instagram: @mirantedaserra.ce Serra Verde – Contato: (88) 99376-4276 / Instagram: @pousada_serraverde



– Contato: (88) 99376-4276 / Instagram: @pousada_serraverde Espaço Verde – Contato: (85) 99992-1762 / Instagram: @espacoverdedeviçosa



– Contato: (85) 99992-1762 / Instagram: @espacoverdedeviçosa Pousada Girassol – Contato: (88) 99646-5400 / Instagram: @pousadagirassolvc



– Contato: (88) 99646-5400 / Instagram: @pousadagirassolvc Aconchego da Serra – Contato: (88) 99922-2145 / Instagram: @aconchego_da_serra



– Contato: (88) 99922-2145 / Instagram: @aconchego_da_serra Encanto da Serra – Contato: (88) 99630-1832 / Instagram: @pousada_restaurante_buffet



– Contato: (88) 99630-1832 / Instagram: @pousada_restaurante_buffet Margaridas – Contato: (88) 99691-4237 / Instagram: @pousadamargaridasvicosa



– Contato: (88) 99691-4237 / Instagram: @pousadamargaridasvicosa Vila Real – Contato: (88) 99221-5796 / Instagram: @pousadavilareal.ce



– Contato: (88) 99221-5796 / Instagram: @pousadavilareal.ce Complexo de Lazer Rios – Contato: (88) 99778-2367 / Instagram: (não informado)



– Contato: (88) 99778-2367 / Instagram: (não informado) Espaço Vilarejo – Contato: (88) 99925-5180 / Instagram: @espaçovilarejo_



– Contato: (88) 99925-5180 / Instagram: @espaçovilarejo_ Pousada Casa Grande – Contato: (88) 99264-6047 / Instagram: @pousada_casa_grande



– Contato: (88) 99264-6047 / Instagram: @pousada_casa_grande Pousada Vila Verde – Contato: (88) 92000-8318 / Instagram: @pousada.vila_verde



– Contato: (88) 92000-8318 / Instagram: @pousada.vila_verde Pousada Village Viçosa – Contato: (88) 99494-8507 / Instagram: @pousadavillageviçosa



– Contato: (88) 99494-8507 / Instagram: @pousadavillageviçosa Chácara Jasmim – Contato: (88) 99454-0862 / Instagram: @chacara_jasmim



– Contato: (88) 99454-0862 / Instagram: @chacara_jasmim Pousada O Bom Viver – Contato: (88) 99956-2800 / Instagram: @bomviver_pousada

– Contato: (88) 99956-2800 / Instagram: @bomviver_pousada Pousada Recanto do Sossego – Contato: (85) 99951-2220 / Instagram: @pousada_recantodosossego



– Contato: (85) 99951-2220 / Instagram: @pousada_recantodosossego Recanto São Francisco – Contato: (88) 99904-0096 / Instagram: @recantosaofrancisco_



