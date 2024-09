Decorat oferta produtos com 70% de desconto

Desde de 1994, marca se destaca no mercado de móveis e decoração por alto volume de itens para pronta-entrega e preço justo. Confira catálogo com principais produtos em liquidação

Depois de transformar a loja de estofados em fábrica e abrir outro negócio voltado para automóveis, foi a vez de trocar os empreendimentos pelo investimento no mercado de decoração. Seguindo a missão de oferecer móveis de qualidade com rapidez, design moderno e preço justo, Elizeu obteve como resultado uma empresa longeva e de sucesso.

Segundo ele, o grande e diversificado volume de produtos para pronta-entrega é o principal diferencial da Decorart. “Geralmente, as lojas de decoração só vendem sob encomenda, e com um preço muito alto. A Decorart trabalha ao contrário: com um preço justo e pronta- entrega. Dispomos de um depósito muito grande para atender o cliente com rapidez porque, quando você compra um móvel sob encomenda, a espera é de, em média, 90 dias”, destaca.



Apostando em uma linha contemporânea de móveis, o empresário indica que a equipe da marca está sempre à procura de novas tendências para oferecer um mix de itens atualizado para os clientes.

Mega liquidação

A promoção, que vai até 30 de outubro, conta com vários itens com até 70% de desconto, entre sofás, mesas, cadeiras e balcões. A maioria dos produtos pode ser encontrada na Decorat Outlet, na Jovita Feitosa, que apresenta o segundo andar inteiro da loja em liquidação. Alguns itens também podem ser encontrados na Decorart Conceito, na Santos Dumont.