Renove a casa para o Natal com dicas simples de decoração

A tradição de receber pessoas queridas no lar para celebrar o Natal fica ainda mais especial com a casa renovada, não é? E, para isso, não é preciso muito esforço nem investimento. Alguns itens decorativos, por exemplo, já fazem toda a diferença, e a Decorart está pronta para atender o público com produtos para pronta entrega.

A marca conta com uma variedade de itens e preços para todos os bolsos Crédito: Divulgação A marca conta com uma variedade de itens e preços para todos os bolsos Crédito: Divulgação A marca conta com uma variedade de itens e preços para todos os bolsos Crédito: Divulgação A marca conta com uma variedade de itens e preços para todos os bolsos Crédito: Divulgação A marca conta com uma variedade de itens e preços para todos os bolsos Crédito: Divulgação A marca conta com uma variedade de itens e preços para todos os bolsos Crédito: Divulgação

Saiba como decorar

De acordo com a arquiteta Tatiana Medina, móveis soltos e coloridos estão em alta, principalmente entre os consumidores mais jovens que buscam adicionar praticidade, funcionalidade, irreverência e personalidade no ambiente.

A dica da especialista é escolher uma loja especializada e anotar as medidas do ambiente antes da compra do item, no caso de quem for investir em móveis maiores.

Móveis de qualidade por metade do preço na Decorart

Neste fim de ano, a Decorart está oferecendo um catálogo de móveis para pronta entrega com até 70% de desconto. São 65 produtos variados e versáteis que unem a modernidade e a tradição. A promoção é válida até durar o estoque.

Serviço

Decorart

Instagram: @decorartconceito

Contato: (85) 99101 1996

Endereço: Avenida Santos Dumont, 1912, Aldeota / Avenida Jovita Feitosa, 342, Parque Araxá