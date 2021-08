IX Curta o Gênero realiza seminário online gratuito com mais de 40 atividades; inscrições vão até amanhã

Uma das principais ações do Curta o Gênero, o Seminário Internacional Gênero, Cultura e Mudança, segue com inscrições gratuitas abertas até essa terça-feira, 17. O evento, que ocorre de 17 a 29 de agosto, é realizado pela Fábrica de Imagens desde 2012, integrando o Curta o Gênero, com o intuito de promover uma cultura política, estética e social baseada na equidade de gênero, no antirracismo, no anticapitalismo e na afirmação das sexualidades consideradas “dissidentes”.

O seminário online tem como tema “Conexões entre arte, ciência e política para bem viver o presente” e contará com a presença de 71 pesquisadores, pesquisadoras e ativistas em 44 atividades, totalizando 100 horas de programação. Entre os nomes confirmados estão as pesquisadoras Flávia Biroli (UnB), Karina Ochoa (UAM), Berenice Bento (UnB), Karina Bidaseca (PUC-SP/Universidad de Manizales/COLEFClacso/Flacso), Jaqueline Gomes de Jesus (UnB), Suely Rolnik (PUC-SP), Aura Cumes (CIESAS/México) e Maria Lygia Quartim (USP).

Além de mesas, apresentação de trabalhos, minicursos e oficinas, o evento contará com cinco Encontros de Redes, 15 bate-papos com foco nas sessões da Mostra Audiovisual Internacional Curta o Gênero, 17 lançamentos de livros e dois pré-lançamentos: “Brasil Ano Zero”, da socióloga Berenice Bento, e “A Grande Camuflagem”, de Suzanne Césaire, com tradução da pesquisadora Maria Elvira Días Benitez. As quatro sessões de lançamento terão transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Curta o Gênero, assim como todas as demais ações do seminário. Participantes que estiverem presentes em pelo menos 25 encontros virtuais terão direito a emissão de certificado. Para consultar a programação completa e se inscrever, basta acessar o site do evento.

Reflexões sobre o bem viver em tempos de crise

Segundo Marcos Rocha, diretor da Fábrica de Imagens e coordenador do evento, a ideia de pensar sobre as conexões entre arte, ciência e política surgiram a partir do momento que estamos vivendo - tanto a crise ocasionada pela pandemia como o fortalecimento de discursos fundamentalistas e neoliberais no Brasil.

“A pandemia também ocorre em outros lugares e eles têm sofrido um impacto bem menor que o Brasil, o que mostra que há um problema político. Estamos vivendo há três anos sob forte ataque, tanto a ciência quanto a cultura, e especialmente a cultura de vanguarda, mais politizada, que defende direitos e discute questões de gênero, classe, sexualidade e raça”, ressalta.

A ideia do “bem viver” que dá título à 9ª edição do seminário internacional, portanto, surge de uma perspectiva decolonial e anticapitalista, “emprestada” dos povos originários da América Latina, sobretudo os povos andinos e amazônicos, de acordo com o diretor. “Nosso intuito é discutir o bem viver ligado à natureza, não em um sentido romântico, mas em um sentido político, de definição de prioridades para a humanidade: o bem viver em que a sociedade não se consome e nem se mata, mas vive com abundância”, conclui.

O IX Curta o Gênero é uma realização da Fábrica de Imagens, com apoio da Rede Latino-Americana de Gênero e Cultura; Rede Cearense Cultura Viva de Gênero e Sexualidades; Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Enel.

SERVIÇO

IX Curta o Gênero | IX Seminário Internacional Gênero, Cultura e Mudança - Conexões entre Arte, Política e Ciência para Bem Viver o Presente

Quando: De 17 a 29 de Agosto de 2021 (dentro da programação do IX Curta o Gênero)

Onde: Transmissão gratuita através do site, YouTube e Instagram do evento (para receber o certificado, é necessário realizar inscrição)



http://curtaogenero.org.br/

