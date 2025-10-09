Afrografias do presente: a arte negra cearense

Pedra Silva parte do conceito de "afrografias" para fazer ruir estruturas coloniais através da arte e da pesquisa. / Crédito: Divulgação

A escritora e pesquisadora Leda Maria Martins propôs, em 1997, o conceito de “afrografias” como um modo de escrever o mundo a partir das experiências negras em que corpo, território e história se entrelaçam como linguagem. No mesmo ano, em Fortaleza, nascia Pedra Silva, futura artista e pesquisadora cuja produção teria forte influência desse conceito. Corpos que escrevem memórias Pedra entende o corpo como um lugar guardião de memórias. Assim, conferir centralidade a narrativas, mitologias, imaginários e memórias afro-pindorâmicas se revela uma forma de fazer ruir estruturas coloniais.

“Se o corpo era o único lugar possível para se guardar diante da violência transatlântica, é nele que se ‘aprumam’ vivências, ciências, gestos e tecnologias. Desse modo, não são apenas os documentos coloniais que contam essa história, nem apenas a narrativa única do colono que explica os acontecimentos. O corpo é tecnologia ancestral que se grafa no tempo-espaço por meio da manifestação coletiva”, explica. Transitando entre performance, intervenção urbana, colagem, desenho digital, instalação, games, artes cênicas e outros suportes, a tônica dos trabalhos produzidos por Pedra reside na criação e sustentação de imaginários decoloniais: a arte como forma de leitura e de escrita desse corpo negro e periférico, vivo e transgressor, na intenção de deslocar as imagens fixas que a sociedade ainda projeta sobre ele. “Meu trabalho toca diretamente na ferida da colonização. Sou travesti de pele marrom que busca alforria das amarras coloniais para produzir, ainda que de forma efêmera, lugares de liberdade”, afirma.

Uma luta constante

Celebrando a negritude brasileira, o artista visual Blecaute performa na abertura da exposição "Baile Funk: un cri de liberté", na França Crédito: Alexia Ferreira / Divulgação

Liberdade é o tema central do trabalho de Blecaute, artista criado no bairro Passaré, na periferia de Fortaleza, que começou a trabalhar com ilustração digital e depois passou a pintar com acrílica sobre portas e janelas que encontrava na rua.

Hoje, trabalha principalmente com pintura a óleo e desde 2023 faz parte da exposição coletiva “FUNK: Um grito de ousadia e liberdade”, que em 2025 ganhou itinerância na instituição Maison Folie Wazemmes em Lille, na França, e de volta ao Brasil, no Museu de Língua Portuguesa, em São Paulo. O artista também é estudante de Filosofia, o que lhe trouxe compreensão do potencial da arte enquanto ferramenta política para discutir sobre a sociedade. “Trato sobre uma liberdade que precisa ser conquistada diariamente, pois como afirma Angela Davis, ‘a liberdade é uma luta constante’”.

As obras de Blecaute confrontam a insuficiência de protagonismo negro na História Oficial do Ceará ao representar pessoas negras e periféricas através do retrato, prática historicamente associada às elites. “Não busco retratá-los através da luta dolorosa por liberdade, pois seria fazê-los sofrer novamente. Ao retratá-los sorrindo, em felicidade e riqueza, afronto a História oficial do Ceará que insiste em nos apagar”, conta Blecaute sobre sua pesquisa "LIVRE PRA CARALHO". Nela, propõe um imaginário de pessoas negras em plenitude. Elementos como grillz nos dentes e outras marcas características das favelas de Fortaleza, como cabelos “loiro-pivete” e “sobrancelha riscada”, são adicionados pelo artista a retratos tanto de referenciais de resistência como Preta Tia Simoa e José Luis Napoleão quanto aos de pessoas de seu bairro e convívio, contribuindo na ressignificação do espaço destinado a pessoas negras nas representações artísticas.

Futuros possíveis Através da pintura e da filosofia, Blecaute trabalha a identidade negra e periférica tendo a liberdade como eixo central de sua produção Crédito: Divulgação Alexia Ferreira também encontrou na arte um caminho para ressignificar tanto essas representações quanto suas próprias memórias. Nascida e criada numa comunidade do bairro Barroso 2, foi só na universidade que começou a fazer colagem, expressando o racismo que sentia naquele ambiente.