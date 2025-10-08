Arte indígena: flecha lançada para o futuro

O trabalho de Rodrigo Tremembé traz elementos e saberes tradicionais dialogando com uma linguagem contemporânea na moda / Crédito: Elvis Jordan

Mesmo enfrentando tentativas constantes de apagamento cultural e linguístico ao longo de séculos, a cultura e os costumes indígenas seguem transmitidos de geração em geração. Nas artes visuais, jovens artistas ecoam saberes ancestrais usando novas tecnologias e se conectam com o mundo ao se reconectarem com suas raízes. Moda com sustentabilidade e protagonismo Um desses artistas é Rodrigo Tremembé. Natural da Aldeia Córrego João Pereira, do povo Tremembé, no município cearense de Itarema, o estilista faz da moda “uma ferramenta política e de luta para combater os olhares estigmatizados e o colonialismo cultural”.

Para tal, criou a marca Tremembé, que em suas coleções mescla grafismos e materiais já tradicionais do Povo Tremembé a um design contemporâneo, criando peças marcantes com elementos de tradição e inventividade. Destaque também para a diversidade de seus croquis, que são ilustrados trazendo indígenas com vitiligo, com deficiência, LGBTQIA+ e outras corporeidades; e para o compromisso com a sustentabilidade, reforçado tanto pelo uso de materiais naturais e duráveis para produzir localmente peças em pequena escala quanto pela presença de pessoas indígenas em todos os pontos da cadeia criativa e de produção. “Somos culturalmente ensinados a respeitar a natureza. Isso está presente em minhas produções. Prezo por materiais e mão de obra locais com o intuito de valorizar e fortalecer nossa bioeconomia”, relata Rodrigo. Sustentabilidade e diversidade são diferenciais da marca Tremembé Crédito: Divulgação

Este protagonismo, conquistado ao poder contar a história de seu próprio povo, fez o artista sentir que algo estava mudando e refletir quando participou da Biennale Révélations, na sede da Unesco em Paris. “A arte indígena deixa de ser objeto de exibição narrado a partir de não-indígenas e passa a ser legítima na voz do próprio indígena”, pondera. Conexão entre o material e o imaterial Merremii Karão Jaguaribaras tem seu trabalho inspirado pelos grafismos e pinturas na língua nativa de seu povo Crédito: Divulgação Nascida em Aratuba, Merremii Karão Jaguaribaras é artista visual, pesquisadora e escritora do povo Karão Jaguaribaras e também destaca a importância da presença para fazer ecoar as vozes indígenas.

“É fundamental ocupar os espaços com nossas vozes, nossas artes, nossas imagens e nossos corpos. Com o diálogo, a curadoria indígena, as narrativas contadas por nós mesmos. Quando organizamos exposições com nosso olhar, produzimos textos curatoriais com nossa linguagem e apresentamos as obras dentro de nossos contextos culturais, o público começa a entender que a arte indígena não é folclore, mas um pensamento visual profundo, único e sofisticado”, detalha. Seu trabalho se baseia nas Taowás, que são grafismos e pinturas na língua nativa do povo Karão Jaguaribaras. O termo significa “linguagens fixadas em corpos” e representa o mundo através das formas, dos símbolos dos sonhos e do abstrato para criar uma conexão entre os mundos material e imaterial. A artista desenvolve suas obras com diferentes suportes, linguagens multimídia e conexões entre o visual, o sonoro e o performático, ampliando assim as possibilidades expressivas para narrar seu território de convivência.

Taowá "Estrela Radiosa", de Merremii Karão Jaguaribaras. Exposição "Nordeste Expandido", no Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza Crédito: Divulgação Guardiões da memória Marremii defende que a arte indígena é tão enraizada na ancestralidade quanto articulada aos desafios contemporâneos, dentre os quais está o de romper barreiras para dialogar com a sociedade não-indígena. “A arte me permite ouvir e traduzir os cantos da floresta, as vozes antigas, e transformá-las em visualidade contemporânea sem romper com o sagrado. É um processo espiritual e político, onde ser artista é também ser guardiã da memória”, conta Merremii.