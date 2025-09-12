Ceart: a disseminação e o comércio justo da arte cearense

Ceart: a disseminação e o comércio justo da arte cearenseA Ceart, equipamento da Secretaria de Proteção Social do Ceará, valoriza e salvaguarda a cultura cearense
Trabalhar o couro, manipular o barro, trançar palhas e fibras naturais, bordar tecidos, esculpir a madeira. A atuação dos artesãos parte do gesto do criar, do transformar os materiais da terra em algo a ser usufruído, em arte.
A arte popular cearense é, assim, marcada pela identidade, pela memória e pela criatividade do povo e nasce, segundo a coordenadora do artesanato do Estado do Ceará, Germana Mourão, “do cotidiano, da religiosidade, da natureza e da vida da população”.
“Ela é o espelho da nossa alma. Ela revela quem somos, nossa força, nossa fé, nossa alegria e nossa capacidade de transformar a vida em arte. Para o povo cearense, ela é mais que uma tradição, é resistência, é memória e é também futuro, porque continua se reinventando”, acrescenta.
Disseminar esses trabalhos, então, aparece como uma forma de não só reconhecer o artesão como também o Estado e sua história. É nesse sentido que atua a Central de Artesanato do Ceará (Ceart), equipamento vinculado à Secretaria de Proteção Social (SPS). O espaço, como define Germana, “valoriza e salvaguarda a cultura cearense”.
Na Ceart, os artesãos conquistam visibilidade ampliada para suas obras, seja por meio de feiras nacionais e internacionais, de oficinas de capacitação ou de eventos que fortalecem a cadeia produtiva.
Outro diferencial está no modelo de comercialização. Com lojas sem fins lucrativos em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Paulo, além de pontos itinerantes e de comércio eletrônico, a central garante que as peças sejam vendidas de forma justa para o artista, que recebe o valor integral cobrado por suas obras.
Para ter as peças expostas nas lojas e pontos de venda, no entanto, o artesão precisa possuir a Carteira Nacional e Estadual do Artesão e passar pela curadoria da Ceart, que avalia a qualidade, a autenticidade e a originalidade da produção. Dessa forma, é possível garantir que o que chega até o público seja de fato representativo da cultura popular cearense.
Confira abaixo os endereços e os horários de funcionamento dos pontos de venda da Ceart em Fortaleza:
Galeria Ceart
Endereço: Praça Luiza Távora: Avenida Santos Dumont, 1589 - Aldeota
Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 19h
Ceart - Shopping Rio mar
Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h
Ceart - Shopping Aldeota
Endereço: Avenida Dom Luís, 500 - Aldeota
Funcionamento: Segunda a sábado, das 9h às 21h
Ceart - Aeroporto Internacional Pinto Martins
Endereço: Avenida Senador Carlos Jereissati, 3000 - Serrinha
Funcionamento: Segunda a domingo, das 8h às 19h
