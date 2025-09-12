Ceart: a disseminação e o comércio justo da arte cearense

A Ceart conta com quatro lojas em Fortaleza / Crédito: Ariel Gomes/ Divulgação Casa Civil

Trabalhar o couro, manipular o barro, trançar palhas e fibras naturais, bordar tecidos, esculpir a madeira. A atuação dos artesãos parte do gesto do criar, do transformar os materiais da terra em algo a ser usufruído, em arte. A arte popular cearense é, assim, marcada pela identidade, pela memória e pela criatividade do povo e nasce, segundo a coordenadora do artesanato do Estado do Ceará, Germana Mourão, “do cotidiano, da religiosidade, da natureza e da vida da população”.

“Ela é o espelho da nossa alma. Ela revela quem somos, nossa força, nossa fé, nossa alegria e nossa capacidade de transformar a vida em arte. Para o povo cearense, ela é mais que uma tradição, é resistência, é memória e é também futuro, porque continua se reinventando”, acrescenta. Disseminar esses trabalhos, então, aparece como uma forma de não só reconhecer o artesão como também o Estado e sua história. É nesse sentido que atua a Central de Artesanato do Ceará (Ceart), equipamento vinculado à Secretaria de Proteção Social (SPS). O espaço, como define Germana, “valoriza e salvaguarda a cultura cearense”. Na Ceart, os artesãos conquistam visibilidade ampliada para suas obras, seja por meio de feiras nacionais e internacionais, de oficinas de capacitação ou de eventos que fortalecem a cadeia produtiva. Outro diferencial está no modelo de comercialização. Com lojas sem fins lucrativos em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Paulo, além de pontos itinerantes e de comércio eletrônico, a central garante que as peças sejam vendidas de forma justa para o artista, que recebe o valor integral cobrado por suas obras.

Para ter as peças expostas nas lojas e pontos de venda, no entanto, o artesão precisa possuir a Carteira Nacional e Estadual do Artesão e passar pela curadoria da Ceart, que avalia a qualidade, a autenticidade e a originalidade da produção. Dessa forma, é possível garantir que o que chega até o público seja de fato representativo da cultura popular cearense. Confira abaixo os endereços e os horários de funcionamento dos pontos de venda da Ceart em Fortaleza: Galeria Ceart

Endereço: Praça Luiza Távora: Avenida Santos Dumont, 1589 - Aldeota

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 19h

Ceart - Shopping Rio mar

Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h Ceart - Shopping Aldeota

Endereço: Avenida Dom Luís, 500 - Aldeota

Funcionamento: Segunda a sábado, das 9h às 21h Ceart - Aeroporto Internacional Pinto Martins

Endereço: Avenida Senador Carlos Jereissati, 3000 - Serrinha

Funcionamento: Segunda a domingo, das 8h às 19h

Sobre o projeto O “Cultura em Movimento: Ceará que cria, celebra e contagia” é um projeto do Grupo de Comunicação O POVO com apoio do Governo do Ceará. A proposta é fortalecer o ecossistema cultural e estimular sentimento de pertença do povo cearense. Nesta edição, o projeto passeará, de forma multifacetada, por produções culturais em quatro linguagens artísticas, a saber: audiovisual, arte popular, artes plásticas e música. Acesse o site e saiba mais!

