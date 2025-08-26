Nos bastidores: confira iniciativas que impulsionam o audiovisual cearense

O Museu da Imagem e do Som (MIS) é peça-chave na valorização e preservação do audiovisual cearense / Crédito: Divulgação/ MIS

O audiovisual do Ceará vive um momento efervescente, marcado por diversidade, criatividade e engajamento. Entre Fortaleza e o Cariri, uma série de projetos, espaços culturais, universidades e festivais fortalecem a produção local, aproximando o público das narrativas regionais e nacionais e promovendo formação, preservação e difusão artística.

Espaços culturais

Cinema do Dragão – Localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, o Cinema do Dragão é referência em exibição de filmes de arte, independentes e festivais nacionais e internacionais. Além de programações regulares, o espaço promove debates, workshops e sessões educativas voltadas a estudantes e profissionais do audiovisual, fortalecendo a formação crítica do público.

Porto Iracema das Artes – Centro cultural e formativo do Governo do Ceará, voltado para cinema, artes visuais, música e teatro. Oferece oficinas, cursos e laboratórios de criação, além de programas de residência artística, fomentando talentos locais e estimulando produções experimentais e inovadoras. Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) – Com acervo de cerca de 150 mil itens, incluindo filmes, fotos, roteiros e equipamentos históricos, o MIS-CE atua na preservação, digitalização e restauração do patrimônio audiovisual cearense. Também oferece oficinas, cursos, laboratórios de tecnologia e exposições imersivas, conectando passado e presente da produção local e internacional. O museu participa de eventos globais de arte digital, como o Festival NewImages (Paris) e a Bienal dos Imaginários Digitais (França). Vila das Artes – Espaço formativo e de produção artística em Fortaleza é voltado à experimentação no audiovisual e artes visuais. Oferece cursos de curta e longa duração, residências artísticas, laboratórios de inovação tecnológica e programas de intercâmbio com instituições nacionais. Universidades e formação acadêmica

Universidade Federal do Ceará (UFC) – Oferece cursos de Comunicação, Cinema e Audiovisual, com laboratórios de produção, edição e pesquisa em cinema. Além disso, promove mostras e festivais internos que incentivam a produção independente de estudantes.

Universidade de Fortaleza (Unifor) – Oferece graduação e pós-graduação em Audiovisual, Cinema e Produção Cultural. O campus conta com estúdios, laboratórios de som e imagem, salas de edição e programação de mostras e festivais que integram o público à produção acadêmica. Festivais e mostras Cine Ceará – Festival internacional de cinema realizado em Fortaleza, com foco na valorização de produções nacionais, latino-americanas e internacionais. Oferece premiações, debates, workshops e oportunidades de networking para realizadores, críticos e estudantes. Mostra Sesc Cariri de Culturas – Evento que reúne artistas de diversas linguagens, incluindo audiovisual, artes visuais e música, em várias cidades do Cariri. O festival promove exibição de filmes, oficinas e encontros com artistas e produtores.

Projeto São Luiz Itinerante – Programa de cinema itinerante que leva exibições e atividades culturais às comunidades do interior cearense, promovendo descentralização do acesso à cultura e democratização do audiovisual. Plataformas e iniciativas complementares

Projeto “Fulô de Cajuí” – Cinema itinerante em Milagres exibe todas as produções da Fulô Filmes no Sítio Cajuí. Instagram: @cineclubecajui Montecine – Plataforma gratuita de streaming criada por Lamarck Dias, com foco em produções cearenses independentes. Site: montecine.com.br | Instagram: @montecineplay

Escola Popular de Audiovisual do Cariri (EPAC) – Núcleo do programa FilminBrasil oferece formação profissional gratuita em audiovisual. Site: filminbrasil.com | Instagram: @filminbrasil Cantina Zé Ferreira – Bar, museu e cinema em Juazeiro do Norte com sessões gratuitas às sextas e sábados. Instagram: @cantina_ze_ferreira Cine Clube de Aurora – Exibição de filmes variados para a comunidade local.