A importância dos afetos na educação infantil

Com a proximidade do segundo semestre letivo, muitas famílias se organizam na busca de escolas para seus filhos que entram na idade escolar. Nesse cenário, o Colégio Darwin lança sua campanha de matrículas para a Educação Infantil, com o mote “ Aprender com afeto. Crescer por inteiro ”.

Conceito da campanha

A comunicação aborda que, antes de aprender qualquer conteúdo, a criança precisa se sentir acolhida. Assim, dá destaque à importância do afeto como primeiro conteúdo, por meio de situações reais que envolvem escuta, empatia e a descoberta do mundo com segurança e apoio emocional. O ponto de partida é que o desenvolvimento intelectual, emocional e social caminham juntos no Darwin desde o começo da vida escolar.

Estrutura e vivência Darwin

Além da grade curricular recomendada para crianças de um a seis anos, o colégio aposta na acolhida e no aprendizado com carinho para formar humanos empáticos. O pilar da Educação Socioemocional abrange o desenvolvimento das competências emocionais e sociais, com atividades que contribuem para as crianças conhecerem mais sobre as emoções e buscarem entender os seus sentimentos desde a infância.

Com educação bilíngue, estímulo às artes e aos esportes, atuação multidisciplinar e exclusivo projeto de Cultura de Paz, o Colégio Darwin acompanha o crescimento dos pequenos em todas as frentes. Iniciativas como Ciranda Literária, Projeto Emoções e Amigos da Natureza, levam conhecimento de forma lúdica e trabalham conceitos como solidariedade, respeito e criatividade.

O Colégio Darwin convida as famílias a agendarem visita aos seus espaços físicos para conhecerem a estrutura e a equipe da escola, constatando a dedicação e cuidado com todos os alunos.