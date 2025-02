O papel da transformação digital na gestão pública

Ceará tem as condições para estar na vanguarda do tema no Brasil; Entre os desafios, está a necessidade de tornar as informações mais acessíveis por meio de uma linguagem simples e clara

De acordo com ele, gestão eficiente se faz com aferição de propostas sociais, ambientais e de governança (ESG), o que é possibilitado pela transformação digital. “O Ceará um estado que eu percebo que tem tudo para estar na vanguarda dessa perspectiva tecnológica”, afirma.

“Nós sabemos que quanto maior a transparência de uma sociedade, menos desvio de reconstrução, mais direcionada são as políticas públicas para que elas atinjam a sua atividade finalística”, explica o doutor em economia Carlos Eduardo dos Santos Marinho, diretor da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará e auditor fiscal adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

O maior desafio, segundo aponta, está na ordem da linguagem. É transformar informações técnicas, já disponibilizadas sob respaldos de legislações, em textos acessíveis a todas as camada da sociedade, incluindo ‘aqueles que não têm noções de direito financeiro, de finanças puras”, exemplifica.

