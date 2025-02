O valor da transparência na administração pública

“Um condomínio, normalmente, exige que você tenha uma participação financeira nas despesas que são coletivas. Por outro lado, você também quer saber como esses recursos foram utilizados. Portanto, há uma prestação de contas. Essa figura nos ajuda a compreender como funcionam os organismos públicos. Um estado, município ou país são como grandes condomínios, em que as pessoas, por meio de seus tributos, entregam recursos para as políticas públicas e também querem saber como esses recursos foram utilizados”, exemplifica.

Para o servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, João Paulo Silva Muniz, o princípio da transparência deve nortear toda a atividade pública. Ele acredita que essa ideia vem sendo fortalecida nas últimas décadas no Brasil, não somente por meio da Constituição, mas também a partir de medidas como a Lei de Acesso à Informação, o Programa Nacional da Transparência Pública, no Ceará, e outros instrumentos semelhantes.