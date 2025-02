Entenda como a reforma tributária brasileira simplifica o sistema atual

Com vigência a partir de 2032, para os contribuintes, e 2043, para os estados, as mudanças da reforma tributária devem ocorrer gradualmente ao longo dos anos, resultando em uma transição federativa lenta e estável. O objetivo é padronizar e simplificar os tributos arrecadados no território. É o que explica o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG) e coordenador do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, Francisco Mata Machado Tavares.

Segundo o especialista, o Brasil, desde 1988, contava com um sistema tributário para cada estado e município. Essa realidade gerava sérios problemas na distribuição dos recursos e investimentos. Uma vez que os impostos eram cobrados na origem, ou seja, no lugar onde os produtos eram produzidos, as empresas preferiam investir em lugares com incentivos fiscais, como descontos ou isenções, mesmo que esses territórios não fossem, naturalmente, os melhores ou mais produtivos para esses investimentos.