Como se livrar do entulho da sua reforma sem complicação (e sem poluir a cidade)

Startup cearense Papa Mini Entulho mostra que é possível vencer o desafio do descarte de entulhos com estratégia, inovação e propósito ambiental / Crédito: Divulgação

Todo mundo quer viver em uma cidade limpa, moderna e em harmonia com o meio ambiente. O detalhe é que, para chegar até lá, alguém precisa lidar com os entulhos que sobram pelo caminho. Construir o novo sempre gera resíduos de algo que sobrou. E é justamente nesse ponto, entre o sonho de uma cidade melhor e a realidade das ruas, que surgiu uma solução engenhosa. De pequenas reformas a grandes obras, toneladas de resíduos acabam nas calçadas, canais e bueiros das cidades brasileiras. O resultado é visível a cada temporada de chuva: ruas alagadas, pontos de lixo formados e um meio ambiente sobrecarregado… cenas comuns que ocupam os noticiários locais.

Segundo dados da Prefeitura, Fortaleza possui quase 1.200 pontos de lixo mapeados, muitos formados por restos de construção. E, só nos primeiros meses de um único ano, mais de 5 mil toneladas de resíduos foram retiradas de canais e bueiros para evitar inundações. O entulho, portanto, vai além de um incômodo visual: é um problema urbano que impacta a drenagem, a saúde e a qualidade de vida. Mudar essa realidade é o desejo de muita gente. Grupos ambientalistas e entidades públicas realizam mutirões de limpeza em canais, rios, becos e vias. Mas, apesar da boa intenção, essas ações paliativas não conseguem resolver um problema que se arrasta ano após ano. Diante desse cenário, em meio às ruas estreitas e ao trânsito intenso de Fortaleza, uma startup cearense surge com uma proposta ousada: tornar o descarte de entulho mais ágil, sustentável e acessível. A empresa desenvolveu veículos compactos e uma logística inteligente para recolher resíduos onde as caçambas tradicionais não chegam, como: condomínios, becos, áreas comerciais com restrição de horário e ruas sem espaço para grandes caminhões. O Papa Mini Entulho funciona como um verdadeiro “pac-man” dos resíduos que precisam de descarte correto.

“Coletamos até nos locais mais difíceis. Nossa solução foi pensada para a realidade de Fortaleza, sem complicar a vida de quem precisa descartar corretamente”, explica Pedro Alcino, diretor da empresa. Essa simplicidade muda tudo. Ao eliminar os gargalos logísticos, a cidade ganha uma alternativa funcional e moderna, feita sob medida para quem constrói com consciência. Por trás da agilidade, existe um propósito maior: a sustentabilidade. Todo o material recolhido é levado a pontos de descarte regularizados. E, encaminhado para usinas de reciclagem de resíduos da construção civil, como as que funcionam nos bairros Passaré e Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

As usinas parceiras do Papa Mini Entulho transformam o que antes era problema em oportunidade. Os resíduos recolhidos ganham nova vida como agregados reciclados, retornando ao setor da construção civil e fechando o ciclo da economia circular. Menos descarte em aterros, mais reaproveitamento e um impacto positivo que se multiplica. Mas o compromisso com o meio ambiente vai além do concreto. O Papa Mini Entulho também oferece uma solução prática para o descarte de eletrodomésticos, que são recolhidos e encaminhados para empresas especializadas em reciclagem reversa. Lá, cada equipamento é desmontado e reaproveitado com responsabilidade, garantindo que metais, plásticos e componentes eletrônicos retornem ao ciclo produtivo sem agredir o planeta. “Queremos ser parte da solução. Nosso foco é unir praticidade e sustentabilidade, evitando que os resíduos se tornem novos pontos de lixo ou prejudiquem o meio ambiente”, reforça Pedro Henrique Alcino, diretor comercial da startup.

A eficiência operacional também democratiza o descarte correto, tornando o serviço mais acessível para moradores e pequenos empreendedores, que antes viam nas práticas irregulares a única alternativa possível. Lagamar: o espelho da cidade Poucos lugares simbolizam tão bem o desafio do entulho quanto o Canal do Lagamar, uma das áreas mais conhecidas de Fortaleza. Em 2014, a Defesa Civil precisou remover 630 toneladas de resíduos do canal para reduzir o risco de alagamentos. Cinco anos depois, novas frentes de limpeza retiraram milhares de toneladas de lixo e entulho de bueiros e galerias, um trabalho que se repete a cada estação chuvosa. Para quem mora ali, as cenas são familiares: ruas submersas, móveis nas calçadas e a sensação de que o problema nunca termina. Mas ele começa muito antes da chuva, começa na reforma que gera sobra sem destino, na obra que não comporta uma caçamba, no descarte “provisório” que se transforma em ponto de lixo.