Aceleração de startups: programa Delta-V está com inscrições abertas

As 60 startups selecionadas passarão por um processo de formação e profissionalização. Podem participar empresas da região Nordeste e de cidades do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo nas quais o BNB atua

A Casa Azul Ventures, aceleradora de startups do Ceará com cinco anos de atuação, abriu inscrições para o Programa de Formação Delta-V, projeto de capacitação, mentoria e aceleração de startups que profissionalizará a atuação de 60 empresas inovadoras. O programa oferecerá oficinas, cursos formativos e networking, além de uma premiação em dinheiro no fim da jornada no valor de R$ 300 mil para as startups que atenderem aos critérios estipulados pela Casa Azul.

Os empreendedores selecionados também terão acesso a seis masterclasses e encontros remotos com grandes nomes do ecossistema de inovação do Brasil, além de eventos de conexão, como Demoday e BootCamp. As inscrições são gratuitas, online e vão até 15 de março de 2023.

Podem participar startups dos nove estados do Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), e de cidades do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo onde o BNB tem atuação (consulte aqui as cidades participantes). As empresas também precisam ter CNPJ constituído entre seis meses e dez anos da data de publicação do edital de seleção.

Para se inscrever na seleção, basta acessar o site do projeto e optar por um dos módulos de aceleração: Módulo de Ideação (startups com propostas de negócios inovadoras, com ideia de modelo de negócio, ainda em fase inicial) ou Módulo de Tração (startups que tenham produto desenvolvido e ofertado no mercado, com expectativa de crescimento).

O Delta-V é um programa equity free – ou seja, a startup não precisa abrir mão de participação societária para ser acelerada – realizado pela Casa Azul Ventures, sob a coordenação de Filipe Dummar, fundador e diretor executivo da Casa Azul, e a coordenação executiva de Valéria Xavier, executiva de Projetos Especiais. Tem o apoio do Banco do Nordeste (BNB).

Sobre a Casa Azul

A Casa Azul Ventures é a aceleradora de startups pioneira no Ceará. Está presente no mercado de venture capital desde 2017 e é a aceleradora mais antiga do Ceará. Funciona com base no processo de criação e desenvolvimento de novas empresas, por meio de ações que envolvem mentoria, networking e aporte financeiro.

Tem em seu portfólio 22 startups, das quais 12 estão ativas. Vem se consolidando cada vez mais no mercado com soluções Services for Business to Business (B2B Saas) e Business to Business to Client (B2B2C) e tem como objetivo impulsionar o ecossistema de inovação por meio de negócios que transformem a sociedade.

A Casa Azul foi contemplada pelo edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), do Banco do Nordeste, com a proposta de acelerar 60 startups em 12 meses. Obteve o 1º lugar na seleção a partir do programa Delta-V.

A conquista marca o crescimento da aceleradora, que já soma mais de 400 startups impactadas, R$ 5 milhões em faturamento gerado por elas e mais de R$ 1,5 milhão em investimentos no processo de aceleração e tração dessas empresas.

SERVIÇO

Seleção de startups para aceleração - Casa Azul Ventures

Inscrições e mais informações: Online, neste link

E-mail: [email protected]

Site da Casa Azul: www.casaazul.vc

No Instagram: @casaazul.vc

No LinkedIn: Casa Azul Ventures



Cronograma de seleção do Programa Delta-V

De 13 de fevereiro a 15 de março de 2023: Inscrição no Edital Delta-V

22 de março: Resultado da fase 1

23 e 24 de março: Submissão de recurso - fase 1

27 de março: Resultado final da fase 1 (após recursos)

De 23 a 28 de março: Entrega dos critérios avaliativos para a fase 2

3 de abril: Resultado da fase 2

4 e 5 de abril: Submissão de recurso - fase 2

6 de abril: Resultado final fase 2 (após recursos)



