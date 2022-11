Há mais de 50 anos, Canarinho apoia o voo das crianças na maravilhosa jornada de busca pela aprendizagem

Matrículas já estão abertas para a escola que é referência na cidade em educação com foco no protagonismo das crianças

Imagine ter estudado em uma escola onde moram as melhores lembranças da sua infância. Agora imagine que, além de existir, ela pode ser o espaço de acolhimento da sua criança. Há 50 anos, o Canarinho tem sido assim: uma escola que caminha com o tempo para estimular novos voos na maravilhosa jornada de busca pela aprendizagem. As matrículas estão abertas para o ano letivo de 2023 para as turmas do Infantil 1 ao 9º ano do Ensino Fundamental.

O segredo consiste, segundo a fundadora e pedagoga Célia Luna, em acreditar no protagonismo das crianças. “O Canarinho, assim como o mundo, é pequeno para quem nasce sabendo voar”, destaca. A ideia remonta ao início, em 1971, quando inovou em Fortaleza ao criar uma escola que respeitasse a infância e acreditasse em suas potencialidades. Segundo Célia, a grande rede de trocas incentivada e o currículo planejado com propriedade, ao longo do tempo, têm mostrado que este é o caminho para uma formação integral de crianças e jovens, que leva em conta o desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico e moral; “bem como a consciência crítica e o desejo de voar”, complementa.

De lá para cá, a escola segue se atualizando e mantendo a equipe em processo de formação continuada, sem perder sua essência. Atualmente, o Canarinho atende crianças do Infantil 1 ao 5º ano, e o Sapiens, sua extensão com foco na continuidade do Ensino Fundamental, oferece, desde 2003, turmas do 6º ao 9º ano. “A princípio, a gente achava que ia ficar só até o 4º ano, mas depois vimos a necessidade de completar o ciclo do ensino básico”, explica Célia. Nesse sentido, o Sapiens veio para apresentar alternativas para o estudante chegar ao Ensino Médio mais preparado para os desafios da vida, sabendo descobrir, refletir, conviver em grupo e dialogar, habilidades extremamente importantes no mundo contemporâneo tão intenso em velocidade e em fluxo de informações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Canarinho e no Sapiens, o estudante é visto em sua individualidade, o que faz com que nossos planos de trabalho valorizem o desempenho e as necessidades de cada um deles. Tudo sem perder a unidade garantida por um projeto pedagógico delineado de forma cuidadosa a partir de leis e documentos referenciais e de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e didática específicas. Isso é o que permite uma proposta pedagógica atenta a compreender como as crianças articulam informações e as transformam em conhecimento. Como consequência, tem-se alunos questionadores, que desenvolvem constantemente seu raciocínio lógico e diversas formas de expressão e compreensão do mundo, trabalhados para cuidarem uns dos outros e entenderem que somos todos diferentes, e que é isto o que nos faz grandes.

Sapiens, sua extensão com foco na continuidade do Ensino Fundamental, oferece, desde 2003, turmas do 6º ao 9º ano (Foto: divulgação)



Outra vantagem é a oferta do Tempo Integral do Canarinho, no período da tarde, com atividades pensadas por faixa etária para incentivar novas habilidades e estimular todo o potencial dos estudantes, assim como ampliar sua visão de mundo a partir da imersão em novas experiências.

É possível conhecer mais sobre o projeto pedagógico e o espaço físico das duas unidades por meio das redes sociais da escola e, ainda, agendando uma visita com a equipe pedagógica.

Serviço:

Colégios Canarinho e Sapiens

@colegioscanarinhoesapiens

Canarinho: Infantil 1 ao 5º ano

3252-2050 / (85) 98209-5156

Rua Barão de Aracati, 1552 - Aldeota

Sapiens: 6º ao 9º ano

3226-4145 / (85) 98181.6605

Rua Ildefonso Albano, 1654 - Aldeota



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags