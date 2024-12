Como inovar e expandir o seu negócio

Confira o ebook exclusivo sobre o tema e saiba como aplicar as estratégias no seu negócio

Na batalha para conquistar e fidelizar seu cliente, cada passo conta. Mas antes de arriscar e investir em um novo mercado, empreendedores devem evitar seguir tendências sem avaliar pontos básicos, como a capacidade de “dar conta do recado”.

“É importante que você esteja fazendo a gestão da operação atual do seu negócio, mas sempre de olho, buscando, através da inteligência de mercado, novas perspectivas e possibilidades de investimento e atuação do seu negócio”, recomenda Gal Kury, consultora de Marketing e Estratégia e professora em MBAs de Marketing do IBMEC Business School e da Unifor.