Caminhos do empreendedorismo: a arte de colocar a mão na massa

Assim como no italiano, “Ciao” escrito na fachada do número 700 da rua Monsenhor Bruno cumprimenta quem passa por ali. A simplicidade do letreiro vermelho em contraste com o muro creme antecipa o aconchego do ambiente, que pode ser espiado pelos janelões de vidro. Essa é a padaria artesanal Ciao Mercato, um suspiro de ternura no Meireles.

Depois de muita pesquisa, cursos de panificação e consultoria com outras padarias, a Ciao nasceu, em abril de 2023. “Inicialmente era só eu e ele. Produzíamos tudo e atendíamos os clientes. Começamos com umas mesinhas, coisa simples, e, na virada desse ano, conseguimos aumentar um pouco mais nossa estrutura. Hoje, estou totalmente dedicada à Ciao, e o Guilherme trabalha aqui e prestando serviço a produtoras de vídeos”, conta Luciana.

Atualmente, além do casal, a equipe do estabelecimento conta com três pessoas. Com um cardápio de lanches e um estoque variado de produtos, a empreendedora destaca que a prioridade é comercializar itens de produção própria. Assim, além dos pães de fermentação natural e longa, a Ciao fabrica, artesanalmente, bolos, cookies, cappuccino, molhos, geleias e pão de queijo. O casal é responsável por criar todas as receitas novas e continua colocando a mão, literalmente, na massa.

“Nossos lanches são feitos com os nossos pães, nossa ricota, nossa pasta de castanha de caju. Eu fico atendendo, o Guilherme fica mais na cozinha, e na semana tem dias que eu passo o dia inteiro fazendo produção. Tem muita gente que me pede para fazer cursos, e é um projeto nosso para o futuro”, planeja a publicitária.

Apesar do crescimento expressivo nos últimos seis meses, Luciana relata que o primeiro ano do empreendimento foi difícil. Os detalhes burocráticos e o alto preço dos tributos a serem pagos são as principais adversidades listadas pela empreendedora. No entanto, ainda que dúvidas e anseios permeiem a jornada do casal, há muito o sonho da Ciao se tornou maior do que qualquer medo.