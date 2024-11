Mobilidade e modalidade para cada fase da vida

Apesar das recomendações específicas para cada faixa etária, alguns fatores são transversais a todas as idades. Crédito: Freepik

Mobilidade, na educação física, é um conceito que diz sobre a liberdade do indivíduo de se mover de forma livre e eficiente. Ela é essencial para a melhor execução de atividades físicas e para o desenvolvimento de habilidades esportivas. Seja você atleta de alto rendimento ou praticante ocasional de algum esporte ou de exercícios físicos, ter uma boa mobilidade ajuda a melhorar a performance e traz resultados mais satisfatórios. "A mobilidade é um aspecto crucial para uma atividade física com exercício eficiente, para que a pessoa possa de fato conseguir os atributos, como saúde e performance, na construção desse exercício físico", defende a professora Roberta Costa, mestre e doutora em Ciências Morfofuncionais pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com ela, há um "tripé" com outros fatores que devem ser equilibrados com o exercício físico para que os objetivos de treino sejam alcançados. "Às vezes a pessoa pratica muito exercício, mas nem se alimenta adequadamente e nem tem as horas de descanso. E aí quer culpar a prática do exercício físico para o não-ganho, a não-perda de peso", explica.

Com base em suas dicas, O POVO desenvolveu um guia que considera recomendações de acordo com as necessidades individuais de cada grupo etário. Aproveite! Primeira Infância

(0-5 anos) - Fase caracterizada pelo desenvolvimento motor e cognitivo inicial, curiosidade e exploração do ambiente, atenção curta, além de alta energia. No estágio inicial da vida, as crianças ainda estão em desenvolvimento físico e orgânico, com ossos e músculos em formação. O foco é estimular o desenvolvimento de habilidades motoras iniciais, coordenação e percepção espacial, além de fortalecer vínculos afetivos.

Atividades Adequadas

Brincadeiras livres que estimulem movimentos naturais (engatinhar, andar, pular)



Natação para bebês (auxilia no desenvolvimento motor e socialização)



Jogos com bola, dança e atividades que envolvam música e movimento

Benefícios: desenvolvem coordenação motora e gastam a energia alta típica da idade Cuidados



Supervisão constante para evitar acidentes



Ambiente seguro e adaptado (uso de materiais macios e espaços amplos)



Foco em atividades lúdicas e não estruturadas, respeitando o ritmo da criança



Evitar cargas ou exercícios de impacto para proteger ossos e articulações em desenvolvimento



Lembre-se: a criança necessita, antes de qualquer coisa, de brincar e se divertir Infância

(6-12 anos) - A faixa etária é de crescimento rápido, aprimoramento da coordenação motora, interesse crescente pelo social e reconhecimento de regras. Na prática esportiva, o objetivo é desenvolver habilidades motoras, estimular a socialização e promover um relacionamento saudável com o esporte, já que as crianças começam a se identificar com o grupo e a trabalhar em equipe. Modalidades Adequadas

Atividades recreativas, ginástica básica, dança, jogos com bola



Esportes coletivos e jogos de equipe como futebol, basquete, vôlei e artes marciais



Atividades individuais, como natação, andar de bicicleta e visitas a parques Benefícios: estimulam habilidades motoras, interação social e compreensão de regras

Cuidados

Supervisão e orientação para segurança



Foco na diversão e socialização, sem pressão para competir



Utilizar equipamentos apropriados para a idade



Incentivar a participação em diferentes atividades para evitar exclusão ou estigmatização com base em habilidades ou gênero

Adolescência

(13-17 anos) - Nessa fase, o crescimento continua, adicionado a mudanças hormonais, com aumento da força e resistência. O adolescente busca explorar sua identidade, descobrir sua individualidade e muitas vezes surge o desejo de alcançar padrões sociais e estéticos. O estímulo deve ser para aperfeiçoar habilidades motoras, incentivar o espírito de equipe e ajudar no controle emocional. Modalidades Adequadas Modalidades competitivas (futebol, handebol, vôlei)



Atividades de resistência, corrida, ciclismo



Musculação leve e exercícios de academia (sob orientação) Benefícios: apoia o desenvolvimento físico, a busca de identidade e autoestima