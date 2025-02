Beach Park: encerra hoje promoção para residentes; Ingressos para o Aqua Park valem até 31 de março

A Campanha de Residentes Ceará, do Beach Park, chega ao seu último dia oferecendo uma excelente oportunidade para que os moradores do Estado aproveitarem, com muita diversão e economia, o Aqua Park. Considerado o melhor parque aquático das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2024), os ingressos com descontos estão disponíveis até hoje, 2 de fevereiro.



As vendas ocorrem exclusivamente pelo site oficial, com ingressos no valor de R$ 170, com pagamento via Pix, ou parcelados em até 10 vezes de R$ 18 no cartão de crédito.



A promoção é válida para agendamento de visita até 31 de março de 2025, abrangendo feriados, como o carnaval. A quantidade de ingressos promocionais disponíveis para compra pode variar de acordo com a data escolhida, mas a remarcação é gratuita, desde que seja feita dentro do mesmo período.



O visitante que adquirir o ingresso promocional deverá apresentar, na entrada do parque, um documento de comprovação de residência no Ceará, como conta ou boleto de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade e documento de identidade com foto (RG ou CNH). O parque aquático tem funcionamento das 11h às 17h.



Além disso, a cada compra de ingresso para o parque aquático, os visitantes ganham um desconto de 10% na entrada no Parque Arvorar, garantindo um valor promocional de R$ 80. O Arvorar é o novo parque temático do Beach Park, que combina diversão, conservação e educação ambiental, e fica localizado a apenas 20 minutos do complexo e de Fortaleza.



A campanha é uma excelente oportunidade para o público curtir o carnaval em grande estilo, aventurando-se nas mais de 30 atrações do parque, dentre elas a “Volta da Moreia”, inaugurada em 2024.



Os visitantes podem ainda aproveitar a gastronomia do destino, com os novos cardápios do Restaurante de Praia e do Coqueiral, a recém-inaugurada cafeteria Santa Clara, além do carrossel e de toda programação musical da Vila Azul do Mar.