Com tubulação de obra, empresa constrói cadeiras de banho para idosos

BCP Engenharia fez a primeira doação no Ceará, mas confia no potencial da ação de ganhar o País

A partir de uma dor real, identificada em uma comunidade periférica de Fortaleza, no Ceará, que carecia de cadeiras higiênicas para idosos e enfermos, a BCP Engenharia aproveitou da sua expertise em construção para resolver a insuficiência. Os técnicos da companhia desenvolveram um protótipo dobrável com tubulação de aço, utilizada em reformas de combate a incêndio.

Ao longo de semanas, o modelo foi se aperfeiçoando, buscando gerar mais conforto, menos trepidação e melhor mobilidade. A ideia prosperou e, agora, a empresa – presente em 25 estados brasileiros – estuda a viabilidade de replicar o produto Brasil afora. Com rodinhas, o assento funcional teve duas dezenas de peças produzidas e entregues ao bairro Conjunto Esperança.

Referência nacional em construção industrial, a BCP Engenharia pretende crescer 300% a partir de projetos de energia renovável e quer que as práticas de ESG acompanhem a guinada econômica. Após as cadeiras de banho, a gigante que nasceu no Nordeste busca construir camas para famílias em vulnerabilidade e pessoas acamadas. As doações devem cumprir um calendário programático de ações a cada dois meses.

Inquietude para fazer

Gerente em ESG & Quality da BCP, Kilmer Araújo da Silva conta que a idealização do movimento partiu de uma provocação interna: surgiu na empresa uma inquietude de contribuir com o entorno, estar mais perto dos stakeholders e fazer a diferença na vida de quem carece de ajuda. O insight surgiu, posteriormente, em uma reunião com um líder social que pediu ajuda financeira para aquisição das cadeiras.

"Na conversa, ele mostrou a foto das cadeiras e, na hora, entendemos que era viável arquitetar o projeto com o talento do nosso time, reutilizando material sustentável. Trabalhando, assim, a economia circular, um dos conceitos atrelados ao ESG", afirma Kilmer.

Na mesma linha, o CEO da empresa, Ton Holanda, destaca a necessidade da perpetuação de um mapeamento de oportunidades de inserção social nas comunidades em que a BCP atua, olhando para o público interno e também para todo ecossistema que circunda o exercício do trabalho.

"Precisamos fazer sentido econômico, funcional e social. A nossa razão de existência é contribuir, seja com a engenharia que constrói prédios e pontes, seja com a engenharia a serviço do bem: permitindo mais qualidade de vida a quem precisa de ajuda", explica Holanda.

ESG que faz acontecer

Nos cinco primeiros meses de 2023, a BCP realizou 28 eventos de caráter socioambiental, ratificando que a pauta é levada a sério. Os conteúdos vão desde treinamento dos profissionais em diferentes áreas de atuação até a conscientização a respeito de temas importantes à sociedade, como intolerância religiosa, combate à analfabetização e gerenciamento de resíduos sólidos.

A presença do ESG no DNA da empresa comprova-se pela robustez do projeto de expansão, que prevê o crescimento de 300% no setor de energia renovável, a partir da construção de parques eólicos e usinas solares no Brasil.