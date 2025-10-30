Circuito do Aço: ArcelorMittal une esporte e sustentabilidade em corrida inovadora em Fortaleza

Fortaleza recebe prova inédita no calendário de corridas de rua que será realizada no dia 15 de novembro / Crédito: Divulgação

Resistência, flexibilidade e transformação. Esses três elementos, tão presentes no aço, também simbolizam a jornada de quem decide se movimentar em busca de uma vida mais saudável. Inspirada por essa conexão, a ArcelorMittal lança o Circuito do Aço, corrida de rua que chega pela primeira vez no Ceará, no dia 15 de novembro, na Avenida Beira Mar (Fortaleza), com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km.

Mais do que um evento esportivo, o Circuito do Aço propõe um movimento coletivo por saúde, bem-estar e responsabilidade ambiental, reunindo corredores, famílias, fornecedores e parceiros em torno de um mesmo propósito: cuidar do corpo e do planeta.



Sustentabilidade em movimento

O Circuito do Aço vai ser um dos poucos eventos esportivos no Ceará a adotar um modelo completo de gestão de resíduos, desde a coleta até a compensação ambiental.

Entre as iniciativas previstas estão:

Central Sustentável com mesa de triagem , operada por coletores de materiais recicláveis, promovendo inclusão social e economia circular;

, operada por coletores de materiais recicláveis, promovendo inclusão social e economia circular; Separação em quatro categorias de resíduos — recicláveis, orgânicos, rejeitos e resíduos de cigarro (ainda rara em eventos esportivos);

— recicláveis, orgânicos, rejeitos e resíduos de cigarro (ainda rara em eventos esportivos); Educação ambiental para fornecedores , garantindo o descarte correto desde a origem;

, garantindo o descarte correto desde a origem; Compostagem dos resíduos orgânicos , com reaproveitamento para regeneração ambiental;

, com reaproveitamento para regeneração ambiental; Cálculo da pegada de carbono individual e coletiva;

individual e coletiva; Plantio de mudas.

Essas ações fazem do Circuito do Aço um exemplo inovador de corrida sustentável no País, indo além da coleta seletiva tradicional e promovendo um impacto positivo mensurável.

O aço e o movimento: força que transforma

Para a ArcelorMittal, o aço representa mais do que infraestrutura, ele é símbolo de resistência, renovação e adaptação. Versátil, durável e 100% reciclável, o material traduz a capacidade de se reinventar, a mesma que impulsiona quem decide correr, treinar e se superar.



Assim como o aço, o corpo humano é moldado pelo tempo, pelo esforço e pela disciplina. Cada treino é um exercício de autotransformação. E é nesse espírito que a ArcelorMittal convida todos a participarem de um movimento de energia, saúde e superação.

Benefícios físicos e mentais da corrida

A corrida é uma das práticas mais democráticas e completas: pode ser feita em qualquer lugar e exige pouco investimento. Segundo o educador físico Paulo Vasco, os benefícios são inúmeros:



Melhora o condicionamento físico e a resistência cardiovascular;

Aumenta a disposição e a energia diária;

Reduz o estresse e a ansiedade;

Fortalece a autoestima e o foco. “O primeiro passo é definir um objetivo claro e começar devagar”, orienta Vasco. “A constância é o que transforma o exercício em estilo de vida. A disciplina é o que separa o começo do resultado.”

