Circuito do Aço: ArcelorMittal une esporte e sustentabilidade em corrida inovadora em Fortaleza

Circuito do Aço: ArcelorMittal une esporte e sustentabilidade em corrida inovadora em FortalezaProva reforça o compromisso da empresa com práticas sustentáveis, educação ambiental e incentivo à prática esportiva
Resistência, flexibilidade e transformação. Esses três elementos, tão presentes no aço, também simbolizam a jornada de quem decide se movimentar em busca de uma vida mais saudável. Inspirada por essa conexão, a ArcelorMittal lança o Circuito do Aço, corrida de rua que chega pela primeira vez no Ceará, no dia 15 de novembro, na Avenida Beira Mar (Fortaleza), com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km.
Mais do que um evento esportivo, o Circuito do Aço propõe um movimento coletivo por saúde, bem-estar e responsabilidade ambiental, reunindo corredores, famílias, fornecedores e parceiros em torno de um mesmo propósito: cuidar do corpo e do planeta.
Sustentabilidade em movimento
O Circuito do Aço vai ser um dos poucos eventos esportivos no Ceará a adotar um modelo completo de gestão de resíduos, desde a coleta até a compensação ambiental.
Entre as iniciativas previstas estão:
- Central Sustentável com mesa de triagem, operada por coletores de materiais recicláveis, promovendo inclusão social e economia circular;
- Separação em quatro categorias de resíduos — recicláveis, orgânicos, rejeitos e resíduos de cigarro (ainda rara em eventos esportivos);
- Educação ambiental para fornecedores, garantindo o descarte correto desde a origem;
- Compostagem dos resíduos orgânicos, com reaproveitamento para regeneração ambiental;
- Cálculo da pegada de carbono individual e coletiva;
- Plantio de mudas.
Essas ações fazem do Circuito do Aço um exemplo inovador de corrida sustentável no País, indo além da coleta seletiva tradicional e promovendo um impacto positivo mensurável.
O aço e o movimento: força que transforma
Para a ArcelorMittal, o aço representa mais do que infraestrutura, ele é símbolo de resistência, renovação e adaptação. Versátil, durável e 100% reciclável, o material traduz a capacidade de se reinventar, a mesma que impulsiona quem decide correr, treinar e se superar.
Assim como o aço, o corpo humano é moldado pelo tempo, pelo esforço e pela disciplina. Cada treino é um exercício de autotransformação. E é nesse espírito que a ArcelorMittal convida todos a participarem de um movimento de energia, saúde e superação.
Benefícios físicos e mentais da corrida
A corrida é uma das práticas mais democráticas e completas: pode ser feita em qualquer lugar e exige pouco investimento. Segundo o educador físico Paulo Vasco, os benefícios são inúmeros:
- Melhora o condicionamento físico e a resistência cardiovascular;
- Aumenta a disposição e a energia diária;
- Reduz o estresse e a ansiedade;
- Fortalece a autoestima e o foco.
“O primeiro passo é definir um objetivo claro e começar devagar”, orienta Vasco. “A constância é o que transforma o exercício em estilo de vida. A disciplina é o que separa o começo do resultado.”
Alimentação e hidratação: a base da performance
A nutricionista esportiva Amanda Gomes Queiroz Freitas, formada pela Universidade Estadual do Ceará, reforça que a preparação começa dias antes: “Nos dias que antecedem a corrida, mantenha uma alimentação equilibrada, com frutas, sucos naturais e alimentos leves. Isso garante energia e boa digestão”, explica.
Ela alerta para o papel essencial da hidratação: “A desidratação pode causar câimbras e reduzir o desempenho. O ideal é ingerir de 5 a 10 ml de água por quilo de peso antes da prova e fazer pequenas reposições a cada 15 minutos durante o percurso.”
E faz um lembrete importante: “O dia da prova não é o momento para testar nada novo, nem o tênis, nem o suplemento. É o dia de colocar em prática o que foi treinado.”
Histórias que inspiram: superação em cada passo
A dentista e atleta Michelle de Borba Pontes sabe bem o poder transformador da corrida. Há 15 anos, ela começou com uma prova de 10 km e nunca mais parou. “No início, era difícil conciliar os treinos com a rotina das filhas pequenas, mas com apoio e disciplina, a corrida mudou minha vida. Hoje, não consigo mais viver sem”, conta.
Para quem está começando, Michelle deixa o incentivo: “Procure orientação, chame alguém para treinar com você e não espere o momento perfeito. O mais importante é começar, o resto vem com a vontade.”
Mais que uma corrida: um movimento pela transformação
O Circuito do Aço simboliza a união entre o esporte e o compromisso da ArcelorMittal com um futuro mais sustentável. Cada passo dos corredores é também um gesto de cuidado com o meio ambiente e de incentivo à mudança de hábitos. Esporte, superação e sustentabilidade caminham juntos, e é essa força que move o Circuito do Aço.
Serviço – Circuito do Aço ArcelorMittal 2025
Local: Avenida Beira Mar – Fortaleza (CE)
Data: 15 de novembro de 2025 (sábado, feriado da Proclamação da República)
Percursos: 2,5 km | 5 km | 10 km
Entrega dos kits: 13 e 14 de novembro, no LC Corporate - Av Barão de Studart, 300 - Auditório (podendo entrar também pela Rua Antonio Lima)
Inscrições: até 14 de novembro (ou até o limite de vagas)
Valores:
- Atleta Geral: R$ 120
- Idoso (60+): R$ 60
- Cadeirante/Paratleta: R$ 60
- Grupos e Assessorias: R$ 100
- Grupos Idosos: R$ 50
- Empregados ArcelorMittal: R$ 100 (com direito a 1 acompanhante)
- Empregados de empresas contratadas ArcelorMittal: R$ 100
Links para inscrição:
Público geral: novoticket.com.br
Empregados ArcelorMittal: novoticket.com.br/arcelormittal
Terceirizados: clique aqui
Parceiros
A realização do Circuito do Aço conta com o apoio de empresas que acreditam na união entre esporte e sustentabilidade: Fornecedora Engelog, LDB Transporte de Cargas, KW do Brasil, Vix Logística, Reframax e Abertta Saúde.
Sobre a ArcelorMittal
Maior produtora de aço do Brasil e líder global do setor, a ArcelorMittal tem cerca de 127 mil empregados, sendo 20 mil no Brasil, e atende clientes em mais de 140 países. A empresa foi a primeira das Américas certificada pelo ResponsibleSteel, um dos selos ESG mais respeitados do mundo.
No Ceará, a unidade ArcelorMittal Pecém, localizada na ZPE em São Gonçalo do Amarante, reforça o compromisso com a inovação e o desenvolvimento sustentável.
Saiba mais em: brasil.arcelormittal.com e siga @arcelormittalbrasil nas redes sociais.