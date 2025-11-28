AECIPP celebra 10 anos com o Prêmio Personalidade Pecém

A noite também marcará a inauguração da Galeria dos Presidentes / Crédito: Divulgação

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP) realizará, no dia 4 de dezembro, a Confraternização AECIPP 2025, que incluirá a cerimônia do Prêmio Personalidade Pecém, uma noite dedicada à celebração, reconhecimento e história. O evento acontecerá no La Maison Buffet, em Fortaleza, a partir das 19 horas, reunindo associados, autoridades, parceiros institucionais e representantes da imprensa.

Em comemoração aos 10 anos de atuação, a AECIPP lança uma premiação que reconhece lideranças empresariais e institucionais pela contribuição ao desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e ao fortalecimento da economia do Ceará. Serão homenageados nesta primeira edição:

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) Crédito: Divulgação



Max Quintino, presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S.A.) Max Quintino, presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) Crédito: Divulgação/Tatiana Fortes

Tufi Daher Filho, diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA)

Tufi Daher Filho, diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA) Crédito: Divulgação “O Prêmio Personalidade Pecém é um marco simbólico na trajetória da AECIPP. Representa o elo entre conquistas individuais e o progresso coletivo, reforçando o papel da Associação como catalisadora do crescimento sustentável do Complexo e valorizadora das lideranças que constroem, diariamente, o ecossistema industrial e portuário do Ceará”, destaca Eduardo Amaral, presidente da AECIPP. Reconhecimento

A noite também marcará a inauguração da Galeria dos Presidentes, um homenagem aos líderes que contribuíram para consolidar a entidade como referência na promoção do desenvolvimento industrial e social da região.