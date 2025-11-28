Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AECIPP celebra 10 anos com o Prêmio Personalidade Pecém
AECIPP celebra 10 anos com o Prêmio Personalidade Pecém

Evento marca uma década de atuação da Associação e homenageia lideranças que contribuíram para o desenvolvimento do Complexo do Pecém e da economia cearense
A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP) realizará, no dia 4 de dezembro, a Confraternização AECIPP 2025, que incluirá a cerimônia do Prêmio Personalidade Pecém, uma noite dedicada à celebração, reconhecimento e história.

O evento acontecerá no La Maison Buffet, em Fortaleza, a partir das 19 horas, reunindo associados, autoridades, parceiros institucionais e representantes da imprensa.

Em comemoração aos 10 anos de atuação, a AECIPP lança uma premiação que reconhece lideranças empresariais e institucionais pela contribuição ao desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e ao fortalecimento da economia do Ceará.

 

Serão homenageados nesta primeira edição:

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) Crédito: Divulgação


Max Quintino, presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S.A.)

Max Quintino, presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) Crédito: Divulgação/Tatiana Fortes


Tufi Daher Filho, diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA)

Tufi Daher Filho, diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA) Crédito: Divulgação

“O Prêmio Personalidade Pecém é um marco simbólico na trajetória da AECIPP. Representa o elo entre conquistas individuais e o progresso coletivo, reforçando o papel da Associação como catalisadora do crescimento sustentável do Complexo e valorizadora das lideranças que constroem, diariamente, o ecossistema industrial e portuário do Ceará”, destaca Eduardo Amaral, presidente da AECIPP.

Reconhecimento

A noite também marcará a inauguração da Galeria dos Presidentes, um homenagem aos líderes que contribuíram para consolidar a entidade como referência na promoção do desenvolvimento industrial e social da região.

“Celebrar os 10 anos da AECIPP é reconhecer o trabalho conjunto das empresas associadas, do poder público e das instituições parceiras que impulsionam o Pecém e o Ceará rumo a um futuro ainda mais promissor”, ressalta Eduardo Amaral.

Confraternização AECIPP 2025
Quando: 4 de dezembro, a partir das 19h
Onde: La Maison Buffet

