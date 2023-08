Projeto Advogados Cearenses traz perfis de referências na advocacia do Estado

Em alusão ao Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto, O POVO publica, no próximo dia 31, um caderno especial com dez perfis de advogados cearenses que fazem a diferença no Estado e no País. A publicação será feita na versão impressa do jornal e também em conteúdos especiais no portal e nas redes sociais. Fique ligado!

Serviço

Caderno Especial Advogados Cearenses