Ceará recebe painel LED 3D com a maior qualidade do Norte e Nordeste

A empresa 55 Mídia, especializada em mídia digital de outdoor, consolida pioneirismo na região com o painel 3D e reconhece o potencial do mercado cearense

Já imaginou estar andando pela rua e se deparar com um tigre saindo direto de um telão na sua direção? Ou, quem sabe, ver o que parece ser uma garrafa de refrigerante flutuando na sua frente? Esses são só alguns exemplos do que já está sendo feito em grandes avenidas ao redor do mundo por meio da tecnologia 3D em painéis de LED. Em outubro, a inovação estreia no Ceará com o LED 3D de maior qualidade do Norte e Nordeste.

Uma das avenidas mais famosas do mundo, a Times Square, em Nova York, exemplifica bem o poder do Digital Out of Home (DOOH). O conceito se refere às mídias veiculadas em monitores tecnológicos posicionados em locais públicos, como ruas e pontos de ônibus.

Hoje mundialmente conhecida pelos telões luminosos que prendem a atenção de quem passa pela avenida, a Times Square se tornou um ponto turístico a partir das novidades de entretenimento apresentadas por essas mídias. Nesse sentido, a tecnologia 3D chega para surpreender e encantar o espectador ainda mais.