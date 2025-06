Curso técnico em Secretaria Escolar oferece capacitação em planejamento, gestão e legislação educacional

As inscrições para o curso técnico em Secretaria Escolar podem ser feitas no site da FDR / Crédito: Freepik

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96) estabelecem que a educação é um direito de todos. Apesar disso, estudantes e professores brasileiros ainda encontram diversos desafios cotidianos, como a precariedade na infraestrutura das instituições de ensino e a escassez de formação docente. Com isso, conhecer os dispositivos legais que regulamentam a organização e o funcionamento da Educação é imprescindível para qualquer profissional de ensino. E, não é diferente para o(a) secretário(a) escolar. No curso técnico em Secretaria Escolar da Universidade Aberta do Nordeste (Uane) e da Fundação Demócrito Rocha (FDR), são apresentados conceitos e temas imprescindíveis para o exercício da profissão. O curso é à distância e as aulas começam no dia 21 de julho. A carga horária total é de 1.500 horas com 15 meses de duração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O curso é essencial para a formação profissional, uma vez que apresenta as principais temáticas relacionadas ao exercício da profissão. Ademais, por ser um material constantemente atualizado, apresenta temáticas alinhadas ao atual cenário da educação brasileira, como o papel das novas tecnologias no contexto escolar e as atualizações no ordenamento jurídico que regulamentam o direito à Educação”, destaca a professora Heloisa Fonseca Barbosa, conteudista do curso. O curso é desenvolvido em sete módulos didáticos:

Secretaria escolar;

Redação oficial e informática;

Estatística básica e indicadores educacionais;

Planejamento, gestão e legislação educacional;

Funcionamento e organização da secretaria escolar;

Legislação educacional;

Estágio supervisionado.

Planejamento, gestão e legislação educacional Por muitos séculos, o direito à educação não foi assegurado para a maioria da população brasileira, já que era restrita às elites. Nesse sentido, a democratização desse direito só foi alavancada, ainda que precariamente, entre as décadas de 1930 a 1960, gerando mudanças significativas no sistema escolar, como a ampliação do acesso e da participação de alunos, professores, pais e da comunidade nas decisões escolares. É o que explica Heloisa Fonseca Barbosa, pedagoga formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e professora efetiva do município de Caucaia, que ministra as aulas do módulo 4 sobre planejamento, gestão e legislação educacional. O módulo apresenta a trajetória histórica da educação, sua organização, os serviços educacionais e sistemas de informatização criados pelo Ministério da Educação (MEC) para o acompanhamento das políticas públicas educacionais no País. Além disso, discute os aspectos ligados ao processo de ensino e aprendizagem, advindos de teorias dos campos da pedagogia e da psicologia.

Heloisa detalha que nas últimas décadas, o MEC sistematizou diversos programas e serviços para tentar assegurar o direito à educação ao máximo possível de pessoas. Ao longo do curso alguns deles são apresentados e analisados. Além disso, o módulo aborda as principais teorias dos teóricos desse campo do conhecimento, como Piaget, Vygotsky e Wallon. A educadora ressalta ainda que o trabalho do secretário escolar não é somente administrativo, mas também pedagógico. Por isso, é de suma importância compreender que o(a) secretário(a) escolar é um dos membros da comunidade escolar e exerce um papel essencial para o funcionamento e a legalidade dos atos realizados no ambiente educacional. “Esse profissional precisa se apropriar de temáticas como legislação educacional e histórico da educação brasileira. Ademais, o secretário escolar não exerce uma função unicamente administrativa, uma vez que ele também exerce atividades de natureza pedagógica, pois esse profissional faz parte do conselho escolar e participa do processo de tomada de decisão das instituições de ensino”, enfatiza a pedagoga.

Benefícios de fazer o curso para quem é da educação O curso prepara o aluno para atuar em estabelecimentos educacionais de educação básica nos níveis e modalidades de ensino previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96) – educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, educação escolar indígena e educação profissional. Ao todo são 600 horas de conteúdos técnicos específicos, 300 horas de conteúdos pedagógicos e de psicologia, 300 horas dedicadas à legislação educacional e escrituração escolar e 300 horas de Estágio Curricular Supervisionado.

Público-alvo do curso Quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio e quer se capacitar para entrar no mercado de trabalho. É gestor escolar e quer ampliar os seus conhecimentos a respeito dos processos realizados na secretaria escolar. Quem deseja ter uma formação técnica para estar preparado para realizar concurso público e atuar em escolas públicas ou privadas.