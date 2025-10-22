Enem 2025: local de prova está disponível? Veja como acessar

Enem 2025: quando sai o local de prova e como acessarO Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 terá datas de aplicação diferentes em três cidades do Pará; saiba como acessar o local de prova
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 9 e 16 de novembro. Nas cidades paraense de Belém, Ananindeua e Marituba, será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro devido à COP 30.
Ainda não foi divulgado o Cartão de Confirmação de Inscrição, que contém dados do participante, como onde fará o exame. A previsão é para a última semana de outubro, como nos últimos anos.
Confira, a seguir, como conferir informações do Enem, como o local de prova.
Enem 2025: onde e como ver o local de prova?
Não é necessário levar o cartão de inscrição do Enem, mas é recomendado para a confirmação de dados do candidato.
Veja passo a passo para acessar o local de prova na Página do Participante, pelo site Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep):
- Acesse a página no portal de participante do Enem, fazendo o login com a conta Gov.br;
- Clique na opção “Local de Prova” ou “Cartão de Confirmação de Inscrição”, no menu, próximo ao ícone em azul apresentado pelo assistente virtual;
- Verifique as informações, que incluem número de inscrição, a data, o horário e o endereço do local da prova, assim como o número da sala;
- Caso imprima o cartão, basta clicar no botão “Imprimir” no final da página.
Após a visualização, é indicado que o estudante comece a planejar o trajeto até o local da prova com antecedência, prevenindo imprevistos.
Enem 2025: como será a prova?
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais formas de entrada em universidades públicas e particulares do País.
Com cinco horas e meia no primeiro dia e cinco no segundo, a prova conta com 90 questões por dia e uma redação. São 45 questões de múltipla escolha de cada área, sendo elas Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática; Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
No dia do exame, os portões abrem ao 12h e fecham à 13h, com trinta minutos antecedentes ao início da sua aplicação. Os participantes devem entregar a folha do gabarito até às 19h, no dia 9, e 18h30, no dia 16.
As respostas são publicadas em até 10 dias úteis após a segunda prova na Página do Participante, pelo Inep. No mesmo portal, o resultado é divulgado no início do ano, em janeiro.
A nota dos treineiros, estudantes que ainda não estão no terceiro ano do ensino médio, sai em até 60 dias após a divulgação dos resultados gerais.