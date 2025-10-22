Enem 2025: local de prova está disponível? Veja como acessar

Local de prova do Enem 2025 ainda não foi divulgado; saiba previsão e como conferir mais informações sobre o exame / Crédito: Reprodução/Freepik

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 9 e 16 de novembro. Nas cidades paraense de Belém, Ananindeua e Marituba, será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro devido à COP 30. Ainda não foi divulgado o Cartão de Confirmação de Inscrição, que contém dados do participante, como onde fará o exame. A previsão é para a última semana de outubro, como nos últimos anos.

Com cinco horas e meia no primeiro dia e cinco no segundo, a prova conta com 90 questões por dia e uma redação. São 45 questões de múltipla escolha de cada área, sendo elas Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática; Ciências da Natureza e suas Tecnologias. No dia do exame, os portões abrem ao 12h e fecham à 13h, com trinta minutos antecedentes ao início da sua aplicação. Os participantes devem entregar a folha do gabarito até às 19h, no dia 9, e 18h30, no dia 16. As respostas são publicadas em até 10 dias úteis após a segunda prova na Página do Participante, pelo Inep. No mesmo portal, o resultado é divulgado no início do ano, em janeiro.