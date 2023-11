Enem 2023: candidato é preso por engano após ser confundido com procurado pela polícia

Polícia investiga crime de falsidade ideológica, no qual o verdadeiro alvo teria utilizado os dados do candidato

Ao verificarem os documentos de Marcos, os policiais constaram que, apesar do nome e da data de nascimento serem as mesmas das que estavam no mandado, os nomes dos pais eram diferentes. Além disso, o procurado era nascido na Paraíba.

Marcos Antonio Gomes da Silva, que trabalha como vendedor e pesquisador, já estava na 30ª questão da prova quando a coordenadora do local o convocou para se retirar da sala e realizar a assinatura de um documento. No pátio da escola, dois policiais militares o aguardavam portando um mandado de prisão contra ele.

Enquanto respondia ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, um homem de 50 anos foi preso por engano após ser confundido com uma pessoa com o mesmo nome e mesma data de nascimento. O caso aconteceu nesse domingo, 5, na Escola Estadual Assis Chateaubriand, em Recife, Pernambuco.

Segundo informações do portal G1 Pernambuco, após a abordagem, ainda no pátio da escola, Marcos não pôde regressar à sala de aula, em decorrência da ordem policial para que ele fosse levado ao Instituto de Identificação Tavares Buril, no Centro do Recife, para checar as impressões digitais.

Ele foi então encaminhado à delegacia e liberado em seguida. Constrangido, Marcos buscou ser reparado pela situação. Prestou queixa por danos morais, por ter sido impedido de concluir a prova do Enem.

Ao G1 Pernambuco, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, informou que o candidato foi retirado da sala após ordem policial e que ele não pôde retornar para o local pois já haviam se passado duas horas desde o início da aplicação do exame. Para refazer a prova, ele deve enviar a solicitação de reaplicação na Página do Participante até o dia 17 de novembro.

À TV Globo, a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco informou, em nota conjunta com a Polícia Federal (PF) que, a partir do cruzamento de dados entre a PF e o Inep, foram identificadas duas pessoas inscritas no Enem com mandados de prisão em aberto. O primeiro, na Faculdade Alpha, foi cumprido. O segundo, na Escola Assis Chateaubriand, ambos no Recife.

"Considerando que estava ativado o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual para acompanhamento da realização do Enem, com a presença de forças de segurança municipais, estaduais e federais, a Polícia Militar foi requisitada a dar cumprimento aos mandados", diz a nota.

Na ocasião, a PM, no entanto, "encontrou divergência nos dados de filiação que constava no mandado judicial, no cumprimento do segundo mandado", por isso Marcos foi liberado pelo delegado de plantão.