Enem: aulão beneficente ocorre neste sábado em Fortaleza

Estudantes devem se inscrever pelo site do projeto e doar duas latas de leite em pó no dia do evento

O evento acontecerá na igreja Comunidade das Nações, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. As disciplinas ofertadas serão: Matemática, Química, Física, Biologia, Redação, História e Atualidades e as aulas vão ocorrer durante a manhã, de 8h às 12h.

De acordo com o idealizador do projeto e professor André Rosa, os alunos podem esperar uma “manhã de treinamento”, e a metodologia das aulas será voltada para a resolução de questões dos assuntos mais recorrentes na prova.

Esta é a sexta edição do projeto que conta com, em média, 250 a 300 pessoas. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do aulão, e a entrada será a doação de duas latas de leite em pó. Segundo André, as doações serão destinadas à igreja e outras entidades.

O professor destaca que, além do ensino, o projeto busca motivar os alunos, principalmente na reta final de preparação para a prova.

“A importância é a motivação daquele candidato cansado. A gente mostra que ainda dá para resolver questões e ainda há condições. É treinamento e motivação”, pontuou.



Neste ano, o Enem será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia, o exame conta com 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e uma prova de redação. No segundo dia, são 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.