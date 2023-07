Vendas de máquinas agrícolas recuam 3,6% em maio frente a abril, diz Anfavea

A Anfavea, associação que, além das montadoras de automóveis, representa fabricantes de tratores, informou em sua apresentação de resultados mensais que as vendas de máquinas agrícolas seguem em baixa. Por outro lado, as máquinas de construção tiveram uma reação na margem.

Enquanto as vendas de máquinas agrícolas caíram 3,6% de abril para maio, somando 4,75 mil unidades, as máquinas de construção tiveram crescimento de 33,8% na mesma comparação, chegando a 2,99 mil unidades.

Frente a maio de 2022, os dois setores mostram retração, com redução de 13,4% das máquinas agrícolas, entre tratores de rodas e colheitadeiras de grãos, e de 14,4% das máquinas de construção, como retroescavadeiras, pás-carregadeiras de rodas, motoniveladoras e rolos compactadores.

Os números são de levantamentos realizados por outras duas entidades: a Fenabrave, que representa as concessionárias e divulga mensalmente as vendas de máquinas agrícolas; e a Abimaq, entidade da indústria de bens de capital, que acompanha também todo mês os resultados das máquinas de construção. Os dados têm defasagem de um mês em relação às estatísticas de veículos divulgadas hoje pela Anfavea, já referentes a junho.

No acumulado desde o início do ano, as vendas de máquinas agrícolas mostram queda de 7,2%, com 23,8 mil unidades de janeiro a maio. Já as entregas de máquinas de construção recuaram 15,7% em igual período, para 12,4 mil unidades.