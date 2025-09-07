Apostas do CE acertam quina da Mega Sena 2911e levam R$ 30 mil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.911da Mega-Sena / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Duas apostas do Ceará acertaram 5 dezenas e levaram R$ 30.684,05 cada no concurso 2911 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado, 6. Um vencedor foi de Fortaleza e o outro de Paracuru, a 90,61 quilômetros da Capital. Os dois jogos foram apostas simples de seis números realizados nas Loterias em Canais Eletrônicos.

Outras 82 apostas feitas no Estado acertaram a quadra e levaram 950,57 cada. Como ninguém acertou as 6 dezenas, o prêmio acumulou para R$ 47 milhões. O próximo sorteio acontece na terça-feira, 9.

Mega Sena 2911: veja os números sorteados 54 - 59 - 32 - 56 - 23 - 27




