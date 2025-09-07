Apostas do CE acertam quina da Mega Sena 2911e levam R$ 30 mil

Mega Sena 2911: duas apostas do CE acertam 5 dezenas e levam R$ 30 milOutras 82 apostas cearenses acertaram 4 dezenas e ganharam R$ 950,57 cada. Confira os números sorteados
Duas apostas do Ceará acertaram 5 dezenas e levaram R$ 30.684,05 cada no concurso 2911 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado, 6.
Um vencedor foi de Fortaleza e o outro de Paracuru, a 90,61 quilômetros da Capital. Os dois jogos foram apostas simples de seis números realizados nas Loterias em Canais Eletrônicos.
Outras 82 apostas feitas no Estado acertaram a quadra e levaram 950,57 cada.
Como ninguém acertou as 6 dezenas, o prêmio acumulou para R$ 47 milhões. O próximo sorteio acontece na terça-feira, 9.
Mega Sena 2911: veja os números sorteados
54 - 59 - 32 - 56 - 23 - 27
Mega Sena 2911: veja as cidades cearenses que acertaram a quadra
- Antonina do Norte: 1
- Aquiraz: 1
- Aracati: 1
- Aracoiaba: 1
- Banabuiú: 1
- Barbalha: 2
- Barro: 1
- Beberibe: 2
- Caucaia: 3
- Chorozinho: 1
- Eusébio: 1
- Fortaleza: 34
- Fortim: 1
- Granja: 1
- Guaraciaba do Norte: 1
- Iguatu: 3
- Independência: 1
- Ipueiras: 1
- Juazeiro do Norte: 10
- Maracanaú: 4
- Missão Velha: 2
- Nova Olinda: 1
- Nova Russas: 1
- Pacatuba: 2
- São Gonçalo do Amarante: 1
- Senador Pompeu: 1
- Tabuleiro do Norte: 1
- Trairí: 1
- Várzea Alegre: 1
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2907, quinta, 28 de agosto (28/08/25)