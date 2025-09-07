Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apostas do CE acertam quina da Mega Sena 2911e levam R$ 30 mil

Mega Sena 2911: duas apostas do CE acertam 5 dezenas e levam R$ 30 mil

Outras 82 apostas cearenses acertaram 4 dezenas e ganharam R$ 950,57 cada. Confira os números sorteados
Duas apostas do Ceará acertaram 5 dezenas e levaram R$ 30.684,05 cada no concurso 2911 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado, 6.

Um vencedor foi de Fortaleza e o outro de Paracuru, a 90,61 quilômetros da Capital. Os dois jogos foram apostas simples de seis números realizados nas Loterias em Canais Eletrônicos.

Outras 82 apostas feitas no Estado acertaram a quadra e levaram 950,57 cada.

Como ninguém acertou as 6 dezenas, o prêmio acumulou para R$ 47 milhões. O próximo sorteio acontece na terça-feira, 9.

Leia mais

Mega Sena 2911: veja os números sorteados

54 - 59 - 32 - 56 - 23 - 27

Mega Sena 2911: veja as cidades cearenses que acertaram a quadra

  • Antonina do Norte: 1
  • ⁠Aquiraz: 1
  • Aracati: 1
  • Aracoiaba: 1
  • Banabuiú: 1
  • ⁠Barbalha: 2
  • Barro: 1
  • Beberibe: 2
  • Caucaia: 3
  • Chorozinho: 1
  • Eusébio: 1
  • Fortaleza: 34
  • Fortim: 1
  • Granja: 1
  • Guaraciaba do Norte: 1
  • Iguatu: 3
  • Independência: 1
  • ⁠Ipueiras: 1
  • Juazeiro do Norte: 10
  • Maracanaú: 4
  • Missão Velha: 2
  • ⁠Nova Olinda: 1
  • Nova Russas: 1
  • ⁠Pacatuba: 2
  • ⁠São Gonçalo do Amarante: 1
  • Senador Pompeu: 1
  • Tabuleiro do Norte: 1
  • ⁠Trairí: 1
  • Várzea Alegre: 1

Resultados das outras loterias do dia

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

