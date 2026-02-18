Quina 6955 de hoje (18/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Quina 6955 de hoje (18/2/26); prêmio é de R$ 7,2 milhõesQuina, Concurso 6955 resultado desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26). O prêmio será de R$ 7,2 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6955, desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26). O prêmio será de R$ 7,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (18/2/26): Concurso 6955
************************
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de sábado (14/2/26): Concurso 6954
78 - 02 - 29 - 44 - 34
Resultado da Quina de sexta (13/2/26): Concurso 6953
07 - 22 - 35 - 58 - 63
Resultado da Quina de quinta (12/2/26): Concurso 6952
02 - 57 - 01 - 62 - 79
Resultado da Quina de quarta (11/2/26): Concurso 6951
44 - 66 - 10 - 01 - 20
Resultado da Quina de terça (10/2/26): Concurso 6950
01 - 24 - 47 - 06 - 60
Resultado da Quina de segunda (9/2/26): Concurso 6949
51 - 60 - 67 - 21 - 73
Resultado da Quina de sábado (7/2/26): Concurso 6948
32 - 03 - 21 - 46 - 57
Resultado da Quina de sexta (6/2/26): Concurso 6947
30 - 06 - 60 - 52 - 79
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20 horas.
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
