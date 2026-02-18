Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

+Milionária 330 hoje (18/2/26): resultado e prêmio

Resultado da +Milionária 330 de hoje (18/2/26); prêmio de R$ R$ 24 milhões

+Milionária: resultado do concurso 330 é divulgado nesta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26). O prêmio é de R$ 24 milhões
Autor Isabella Pascoal, Julia Honorato
Autor
Isabella Pascoal, Julia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado do 330 concurso +Milionária é divulgado nesta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26). O prêmio é de R$ 24 milhões. 

Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado +Milionária de hoje (18/2/26): Concurso 330

********************

Trevos sorteados: **

A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube:

Resultado +Milionária de sábado(14/2/26): Concurso 329

23 - 12 - 13 - 49 - 22 - 15

Trevos sorteados: 2 - 6

Resultado +Milionária de quarta (11/2/26): Concurso 328

  • 21 - 42 - 19 - 27 - 25 - 03
  • Trevos sorteados: 3 - 2

Resultado +Milionária de sábado (7/2/26): Concurso 327

  • 46 - 28 - 04 - 12 - 25 - 07
  • Trevos sorteados: 1 - 2

Resultados das loterias de hoje

+Milionária: como jogar na loteria?

Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.

O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio +Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.

Mais sobre +Milionária

Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.

Resultados anteriores +Milionária

>> Resultado +Milionária, Concurso 329, sábado, 14 de fevereiro (14/2/2026)

>> Resultado +Milionária, Concurso 328, quarta, 11 de fevereiro (11/2/2026)

>> Resultado +Milionária, Concurso 327, sábado, 7 de fevereiro (7/2/2026)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar