+Milionária 330 hoje (18/2/26): resultado e prêmio

O resultado do 330 concurso +Milionária é divulgado nesta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26). O prêmio é de R$ 24 milhões.
Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.
Resultado +Milionária de hoje (18/2/26): Concurso 330
********************
Trevos sorteados: **
A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube:
Resultado +Milionária de sábado(14/2/26): Concurso 329
23 - 12 - 13 - 49 - 22 - 15
Trevos sorteados: 2 - 6
Resultado +Milionária de quarta (11/2/26): Concurso 328
- 21 - 42 - 19 - 27 - 25 - 03
- Trevos sorteados: 3 - 2
Resultado +Milionária de sábado (7/2/26): Concurso 327
- 46 - 28 - 04 - 12 - 25 - 07
- Trevos sorteados: 1 - 2
+Milionária: como jogar na loteria?
Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.
As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.
O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.
Como é feito o sorteio +Milionária?
O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.
Mais sobre +Milionária
Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.
Resultados anteriores +Milionária
