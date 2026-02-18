Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotomania 2889 de hoje (18/2/26): resultado e prêmio

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Lotomania hoje (18/2/26): Concurso 2889

******************************************

Resultado Lotomania sábado (13/2/26): Concurso 2888

18 - 44 - 40 - 21 - 04 - 97 - 76 - 83 - 80 - 43 - 10 - 67 - 59 - 51 - 65 - 36 - 93 - 87 - 24 - 82

Resultado Lotomania quarta (11/2/26): Concurso 2887

88 - 85 - 36 - 13 - 20 - 49 - 30 - 02 - 04 - 00 - 69 - 96 - 97 - 77 - 76 - 05 - 90 - 81 - 78 - 14

Resultado Lotomania segunda (9/2/26): Concurso 2886

81 - 01 - 76 - 50 - 12 - 49 - 92 - 90 - 28 - 48 - 82 - 35 - 05 - 75 - 13 - 74 - 80 - 77 - 72 - 03

Resultado Lotomania sexta (6/2/26): Concurso 2885

73 - 81 - 82 - 49 - 27 - 76 - 14 - 44 - 00 - 61 - 13 - 69 - 32 - 60 - 10 - 43 - 42 - 55 - 52 - 18

Resultado Lotomania quarta (4/2/26): Concurso 2884

80 - 78 - 74 - 30 - 08 - 14 - 71 - 55 - 58 - 38 - 77 - 23 - 91 - 37 - 60 - 41 - 00 - 03 - 32 - 45

Como apostar na Lotomania?

Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Resultados anteriores da Lotomania

