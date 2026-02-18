Lotofácil 3615 hoje (18/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3615 de hoje (18/2/26); prêmio é de R$ 1,8 milhãoResultado da Lotofácil Concurso 3615 é divulgado hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3615 é divulgado hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (18/2/26): Concurso 3615
******************************************
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil sábado (14/2/26): Concurso 3614
09 - 11 - 20 - 16 - 02 - 05 - 17 - 12 - 15 - 04 - 14 - 06 - 10 - 25 - 23
Resultado da Lotofácil sexta (13/2/26): Concurso 3613
01 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23
Resultado da Lotofácil quinta (12/2/26): Concurso 3612
19 - 09 - 17 - 18 - 06 - 25 - 04 - 20 - 22 - 08 - 15 - 21 - 16 - 11 - 14
Resultado da Lotofácil quarta (11/2/26): Concurso 3611
04 - 01 - 12 - 14 - 15 - 05 - 03 - 06 - 19 - 17 - 02 - 10 - 25 - 11 - 18
Resultado da Lotofácil terça (10/2/26): Concurso 3610
03 - 05 - 01 - 10 - 22 - 24 - 08 - 13 - 14 - 17 - 20 - 23 - 07 - 25 - 21
Resultado da Lotofácil segunda (9/2/26): Concurso 3609
11 - 20 - 24 - 06 - 13 - 02 - 12 - 05 - 19 - 10 - 08 - 09 - 22 - 25 - 17
Resultado da Lotofácil sábado (7/2/26): Concurso 3608
11 - 02 - 06 - 20 - 19 - 05 - 16 - 25 - 18 - 17 - 09 - 14 - 23 - 22 - 08
Resultado da Lotofácil sexta (6/2/26): Concurso 3607
18 - 02 - 23 - 08 - 05 - 20 - 09 - 15 - 01 - 04 - 06 - 13 - 14 - 16 - 19
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
