Dupla Sena 2926 hoje (18/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Dupla Sena 2926 de hoje (18/2/26); prêmio é de R$ 2 milhões

Dupla Sena, Concurso 2925 hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26); prêmio de R$ 2 milhões
Autor Isabella Pascoal, Julia Honorato
Resultado Dupla Sena, Concurso 2926 resultado de hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26); prêmio de R$ 2 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Dupla Sena hoje (18/2/26): Concurso 2926

  • Primeiro sorteio: ******************
  • Segundo sorteio: ******************

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Dupla Sena sexta (13/2/26): Concurso 2925

Primeiro sorteio: 22 - 06 - 17 - 43 - 18 - 09
Segundo sorteio: 01 - 47 - 27 - 40 - 45 - 11

Resultado Dupla Sena quarta (11/2/26): Concurso 2924

Primeiro sorteio: 13 - 46 - 37 - 17 - 32 - 04
Segundo sorteio: 11 - 10 - 31 - 02 - 26 - 37

Resultado Dupla Sena segunda (9/2/26): Concurso 2923

Primeiro sorteio: 34 - 35 - 12 - 22 - 10 - 04
Segundo sorteio: 41 - 15 - 05 - 20 - 23 - 14

Resultado Dupla Sena sexta (6/2/26): Concurso 2922

Primeiro sorteio: 35 - 33 - 39 - 34 - 45 - 18
Segundo sorteio: 50 - 49 - 14 - 31 - 21 - 44

Resultado Dupla Sena quarta (4/2/26): Concurso 2921

Primeiro sorteio: 33 - 49 - 20 - 07 - 42 - 22
Segundo sorteio: 31 - 20 - 17 - 03 - 22 - 13

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Apostas online da Dupla Sena

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.

Resultados anteriores da Dupla Sena

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2925, sexta, 13 de fevereiro (13/2/26)

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2924 , quarta, 11 de janeiro (11/2/26)

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2923 , segunda, 9 de janeiro (9/2/26)

Saiba o que está por trás das loterias e dos sites de apostas

