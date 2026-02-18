Dupla Sena 2926 hoje (18/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Dupla Sena 2926 de hoje (18/2/26); prêmio é de R$ 2 milhõesDupla Sena, Concurso 2925 hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26); prêmio de R$ 2 milhões
Resultado Dupla Sena, Concurso 2926 resultado de hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/2/26); prêmio de R$ 2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.
Resultado Dupla Sena hoje (18/2/26): Concurso 2926
- Primeiro sorteio: ******************
- Segundo sorteio: ******************
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Dupla Sena sexta (13/2/26): Concurso 2925
Primeiro sorteio: 22 - 06 - 17 - 43 - 18 - 09
Segundo sorteio: 01 - 47 - 27 - 40 - 45 - 11
Resultado Dupla Sena quarta (11/2/26): Concurso 2924
Primeiro sorteio: 13 - 46 - 37 - 17 - 32 - 04
Segundo sorteio: 11 - 10 - 31 - 02 - 26 - 37
Resultado Dupla Sena segunda (9/2/26): Concurso 2923
Primeiro sorteio: 34 - 35 - 12 - 22 - 10 - 04
Segundo sorteio: 41 - 15 - 05 - 20 - 23 - 14
Resultado Dupla Sena sexta (6/2/26): Concurso 2922
Primeiro sorteio: 35 - 33 - 39 - 34 - 45 - 18
Segundo sorteio: 50 - 49 - 14 - 31 - 21 - 44
Resultado Dupla Sena quarta (4/2/26): Concurso 2921
Primeiro sorteio: 33 - 49 - 20 - 07 - 42 - 22
Segundo sorteio: 31 - 20 - 17 - 03 - 22 - 13
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
Resultados anteriores da Dupla Sena
