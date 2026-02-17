Timemania não tem hoje,17; saiba quando será o Concurso 2357

A Timemania não tem sorteio hoje, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 (17/2/26), devido ao feriado de Carnaval; saiba quando será o Concurso 2357 / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

A Timemania não tem sorteio hoje, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 (17/2/26), devido ao feriado de Carnaval. Por isso, o concurso 2357 será na quinta-feira, 19 de fevereiro. O prêmio estimado é de R$ 7 milhões.

Resultados anteriores da Timemania Confira abaixo lista dos sorteios passados:

Resultado Timemania sábado (14/2/26): competição 2356 40 - 67 - 58 - 35 - 36 - 45 - 21 Time do coração: 43 - Grêmio/RS

Resultado Timemania quinta (12/2/26): competição 2355 12 - 24 - 33 - 64 - 73 - 38 - 63 Time do coração: 51 - Manaus/AM

Resultado Timemania terça (10/2/26): competição 2354 07 - 36 - 16 - 73 - 06 - 29 - 51 Time do coração: 70 - São José/RS