Timemania não tem hoje,17; saiba quando será o Concurso 2357

A Timemania não tem sorteio hoje, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 (17/2/26), devido ao feriado de Carnaval.
Por isso, o concurso 2357 será na quinta-feira, 19 de fevereiro. O prêmio estimado é de R$ 7 milhões.
Resultados anteriores da Timemania
Confira abaixo lista dos sorteios passados:
Resultado Timemania sábado (14/2/26): competição 2356
40 - 67 - 58 - 35 - 36 - 45 - 21
Time do coração: 43 - Grêmio/RS
Resultado Timemania quinta (12/2/26): competição 2355
12 - 24 - 33 - 64 - 73 - 38 - 63
Time do coração: 51 - Manaus/AM
Resultado Timemania terça (10/2/26): competição 2354
07 - 36 - 16 - 73 - 06 - 29 - 51
Time do coração: 70 - São José/RS
Resultado Timemania sábado (7/2/26): competição 2353
05 - 77 - 71 - 67 - 72 - 40 - 36
Time do coração: 01 - ABC-RN
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.
Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que valor da aposta, que é única, é de R$ 3,00.
